不住宿也有機會！ 舒華限量小卡這3天「追景送」

桃市府邀請舒華擔任觀光大使並推出限量小卡。（資料照，記者鄭淑婷攝）

桃市府邀請楊梅富岡出身、K-POP女團I-DLE成員葉舒華擔任觀光大使，眾多粉絲反應限量小卡「看得到、拿不到」，因為首波只提供給入住桃園旅宿的遊客，桃園一日生活圈的民眾並不會住宿，桃市府觀光旅遊局今（23）日公布，不只住宿桃園好棧的遊客，也提供出遊民眾限量小卡機會，24至26日到各景區遊客中心，完成領取規定即可拿到。

觀旅局表示，桃園觀光大使舒華限量小卡追景送，24至26日每天上午9點開放領取，發送地點包括虎頭山遊客中心（桃園市桃園區公園路42號）、北橫遊客中心（桃園市大溪區復興路一段896號‎）、慈湖遊客中心（桃園市大溪區復興路一段1097號）、角板山遊客中心（桃園市復興區中正路133-1號）、羅浮遊客中心（桃園市復興區羅浮里5鄰140號）、拉拉山遊客中心（桃園市復興區華陵村7鄰29號）。

觀旅局表示，只要按讚並追蹤樂遊桃園粉絲專頁，現場秀出景點合影照，即可獲得限量舒華小卡，各遊客中心每天限量350張，每人每天限領1張，小卡款示採隨機發放，發完為止。

