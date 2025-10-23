澎湖「下午茶烘焙點心班」結訓 學者展成果拚重啟職涯

馬公市長黃健忠出席下午茶烘焙點心班結訓典禮。（馬公市公所提供）

社團法人屏東縣美食交流協會承辦的「失業者職業訓練計畫-下午茶烘焙點心班」今（23）日舉行結訓成果發表會。歷經2個月課程，學員以多款精緻甜點與飲品作品展現學習成果，象徵透過專業培訓重新啟動職涯的決心。協會邀請馬公市長黃健忠出席觀禮，現場氣氛溫馨熱烈。

黃健忠說，職業訓練對待業民眾而言，不只是提升技能的管道，更是找回自信與生活希望的重要過程。看到學員的作品，能感受到專注與熱情，也讓人看到學習帶來的正面力量。市公所將持續支持與各單位的合作，鼓勵市民善用各項培力資源，讓一技之長成為邁向未來的基礎。

馬公市樂齡學習中心執行長張書瑜指出，樂齡教育的價值在於「活到老、學到老」，透過學習延伸生活品質，並能跨世代分享知識與經驗。這次課程不僅涵蓋法式點心與咖啡調製，更導入行銷觀念與展示技巧，讓學員的技能不侷限於廚房，而能直接銜接市場需求。她強調，這正是樂齡精神與職業訓練相互呼應的意義。

屏東縣美食交流協會理事長陳柳岑說，協會多年來積極推動餐飲產業相關培訓，範疇涵蓋中西餐、咖啡及烘焙等技能，持續為地方培養專業人才，這次在澎湖辦理課程，是協會推動餐飲技能傳承的重要一步。「我們期待學員能將所學運用在生活與工作，讓專業真正轉化為生計的力量。」

屏東縣美食交流協會跨海舉辦下午茶烘焙點心班。（馬公市公所提供）

