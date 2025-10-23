非洲豬瘟防疫破口 網懷疑地方社團團購品

有網友認為，團購來自中國的不明食品是非洲豬瘟的潛藏破口之一；示意圖。（資料照）

台中梧棲區一養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，讓台灣苦守7年防線破功，由於該養豬場使用廚餘餵養，有網友就指出，潛藏破口可能是「地方社團團購」，這種地方社團的團媽販售的東西根本無人在管，他曾提醒過地方議員，卻只是換來已通報衛生局，就沒下文。

網友昨日在社群平台「Threads」發文表示，很多地方社團像「我是xx人」這種，裡頭賣的東西根本無人在管，常常看到常看到中國食品、醫療器材、藥品之類，很明顯就是中國爛東西來傾銷洗產地。有跟過團的網友說，這種團購介紹也不把廠商來源寫出來，收到後根本不敢吃只能只接丟掉。

還有其他網友指出「電商平台上充斥一堆中國食品，還大剌剌寫著台灣製，但台灣根本沒有那種東西」、「前幾天才看到我家人拿新疆核桃回來，直接丟掉」、「團購7、8成都是賣中國垃圾，別以為買的人不知道，就貪便宜而已」、「夜市也開始有中國大媽在賣批來的中國零食」、「還很狡猾的不會直接寫中國制，而是寫PRC，看到一律不買」。

農業部動植物防疫檢疫署表示，基於防疫從嚴考量，如持有來源不明之肉品需協助處置，應於上班時間送至防檢署各分署及檢疫站，工作人員會收集包裝妥當後統一銷燬處理，以免不慎進入廚餘鏈，增加疫病傳播風險。

