台南北外環自救會赴議會陳情要求停工 工務局： 通過環評符程序

南市北外環偷渡南移自救會赴南市議會陳情，抗議路線南移，要求停工。（記者蔡文居攝）

台南都會區北外環道路連結南科至台南市區，其中第四期工程在鹽水溪的溪頂寮大橋往南改走中華北路到市區，引起當地居民強烈反對。南市北外環偷渡南移自救會今天動員百餘人到台南市議會陳情，抗議路線南移，質疑罔顧居民感受，程序不正義，環評不實，要求停止施工。

南市工務局表示，北外環道路第四期工程用地取得2場公聽會已於9月5日完成，有關自救會質疑本案環評議題，該環境影響說明書的空品監測位置，是依距離北外環四期工程300公尺以內敏感受體進行調查，以準確掌握鄰近地區的空氣品質。第四期工程環評於2019年經環評估會審議通過，程序符合規定。

自救會成員今天身穿綠色寫有「抗議中」的背心，手持「反震動反噪音」、「環評有詭」「北外環反偷渡」等海報到台南市議會陳情抗議，提出包括立即停止第四期盲段施工，撤銷現行計畫重辦環評，以及審慎評估替代方案等等五大訴求，並由市議會秘書室主任汪慶龍出面接獲陳情書。

工務局表示，北外環第一期、第三期工程均已完工通車，第二期工程分為東、西二標刻正施工中，兩標預計2026年底、2027年中旬完工。第四期工程則接續第二期工程向西延伸至北區，未來全線完工後將有效疏通安南區、北區及安平區、中西區等來往國道1號及通勤南科的交通。

