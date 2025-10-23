為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄萬聖節巨型大南瓜亮相 吸引親子圍觀

    2025/10/23 16:45 記者黃良傑／高雄報導
    高雄萬聖節巨型大南瓜提前亮相吸引親子圍觀，小朋友提早試裝為萬聖節活動暖身。（記者黃良傑攝）

    「2025高雄萬聖節」將提前登場，將於10月31日至11月2日在衛武營藝術文化中心展開，高22公尺巨型大南瓜今天（23日）率先進行充氣測試，為活動先暖身，大南瓜一升起便成焦點，吸引許多路過的民眾與親子駐足圍觀。

    教育局長吳立森也到場試裝，他邀請大小朋友屆時相約到衛武營裝扮搞怪，一起大遊行並在燈光、音樂與創意中，度過難忘的萬聖節假期。

    「大南瓜」是高雄萬聖節活動最大亮點之一，今年特別升級為可搭配360度燈光秀的互動裝置。為確保活動期間運作順利，團隊於今日在衛武營戶外廣場進行充氣測試，同時調整燈光與安全結構，十分吸睛，現場許多小朋友興奮直呼：「好大、好可愛」！

    教育局表示，活動當天將邀請六福村墓碑鎮團隊領軍遊行，打造最吸睛的「搞怪行軍隊伍」，而深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姐姐也將登上舞台與觀眾近距離互動；同時邀請國內知名的紙風車劇團帶來精采演出，將萬聖節變身為寓教於樂的親子嘉年華。

    此外，今年活動特別結合高雄市觀光局「野生活」活動，融合戶外文青風與神秘鬼怪風兩大主題，預計規劃超過100攤市集，涵蓋野外休閒、時尚文青與傳統在地等風格等多元特色，為市民帶來結合創意、觀光與節慶的全方位體驗。

    高雄萬聖節巨型大南瓜提前亮十分吸睛。（記者黃良傑攝）

