家齊高中迎接姬路高校師生 台日青春交流熱力滿滿

日本兵庫縣東洋大學附屬姬路高等學校師生，今日到台南家齊高中展開友好參訪。（家齊高中提供）

JP再相見，友情不打烊！日本兵庫縣東洋大學附屬姬路高等學校55位師生，今（23）日走進國立台南家齊高中校園展開友好參訪，這是兩校繼去年互訪後再度重逢，笑聲、掌聲與青春能量滿滿！

迎接遠道而來的朋友，家齊師生用心設計8大特色課程，從手縫馬卡龍鑰匙圈、帆布袋創意彩繪，到珍珠奶茶與愛玉飲調製、LED燈光畫創作、古早童玩DIY、皮拉提斯體驗，再到排球、羽球友誼賽，全都超吸睛、超有趣！日本學生直呼「太好玩了！」。

開場由家齊儀隊、小提琴獨奏與韓舞社輪番上陣，熱力開秀。實習處主任陳美貴代表校長陳韻如致詞，歡迎貴賓來訪；姬路高校學年主任杉浦幹浩也感謝家齊熱情款待，盼兩校情誼繼續加溫。

活動更結合國教署「大手牽小手計畫」，邀請7位台南大學日籍學生一起參與課程交流。南大生大岡右麗表示，能親身協助台日互動，感覺超有成就感！

午餐時間兩校學生用英文、日文互聊校園趣事，文化交流零距離。家齊高中表示，這場溫馨又充滿創意的國際交流，讓青春成為最棒的語言，也為台日友誼寫下更精彩跨國教育交流新頁。

日本兵庫縣東洋大學附屬姬路高等學校與家齊高中跨國交流。（家齊高中提供）

