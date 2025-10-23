為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    爆防疫慢半拍 中市議員秀收據影本：病死豬檢體20日下班前寄快遞

    2025/10/23 15:59 記者蘇孟娟／台中報導
    再爆防疫慢半拍，中市議員周永鴻（中）秀收據影本，病死豬檢體20日下班前才快遞寄出。（記者蘇孟娟攝）

    台中養豬場爆驗出非洲豬瘟病毒、成台灣防疫破口，台中市府連爆防疫反應慢半拍，錯失10天防疫黃金期外，台中市議員周永鴻今下午在議會質詢再爆，台中動保處人員20日採檢後，重要的採檢樣本竟用「快遞」，甚至是在20日下班前的下午5點03分寄出，等農業部獸醫研究所收到已是21日中午，又浪費1天，批盧市府防疫如陷無政府狀態。

    周永鴻在議會質詢指出，台中爆非洲豬瘟，市府處理過程荒腔走板，不僅檢驗病死豬拖了10天才啟動，就連市長盧秀燕昨天（22日）豬瘟疫情爆出首日，竟也只顧著宣傳購物節，不關心豬瘟疫情，「台中彷彿沒有市長」。

    周永鴻更秀出快遞收據影本，再爆台中市動保處人員20日赴該養豬場採檢後，未派員親送重要的採檢樣本，竟只用「快遞」寄送，甚至是臨在20日下班前、下午5點03分寄到農業部獸醫研究所，從收據看到標註「希望21日13點前配達」，等於該採檢樣本送到獸醫所已是21日中午，又多花1天。

    周永鴻質疑，如此重要的樣本，台中市府竟然沒有人意識到要派專人專程送檢，如果寄送過程變質或遺失，後果誰擔得起？顯示台中市府根本防疫觀念疏漏，防疫處理過程漏洞百出；防疫如作戰，如此嚴肅的事，台中市從市長盧秀燕到下面的局處單位狀況百出，盧市府「搞什麼東西」。

