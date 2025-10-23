竹東生命禮儀館今辦啟用祈福典禮 下週起對外2個月試營運

竹東生命禮儀館今天祈福後重新開箱，下週起對外2個月試營運。（取自竹縣府官網）

新竹縣首座公立殯儀館～竹東鎮生命禮儀館去年進行的整修工程總算完工，今天舉辦啟用祈福典禮，下週一（27日）開始對外試營運2個月，現場共有10間大型禮廳，另有多間獨立靈堂，還有臨時牌位可供有需要的鄉親租用。

縣府民政處長陳建淳說，竹東鎮生命禮儀館在2019年啟用後，歷經多年的使用和服務團隊更替，去年投入1861萬元閉館做全面整修，其中縣府補助774萬元辦理，工程內容以改善館內動線、優化場館設備為重點，期待重新開箱後的竹東生命禮儀館未來能提供更溫馨、溫暖服務，也能尊重個別宗教、甚至個人差異而推出個性化的貼心服務。

竹東鎮長郭遠彰說，生命禮儀館內有10間大型禮廳，另有多間獨立靈堂，以及家屬休息室與諮詢服務區。未來鎮公所會持續滾動優化服務流程和設施，並推動生命教育跟環保理念，讓殯葬服務不再只是儀式，而是同時體現生命價值的場所。

公所主秘黃至銓說，竹東生命禮儀館的禮廳從特級到小型共有4種選擇，靈堂依樓層不同而有2種，另有臨時牌位。禮廳、靈堂的費用，依：竹東鎮民、新竹縣其他鄉鎮市民、以及其他縣市民眾3種身分收取，臨時牌位則只有新竹縣民和非新竹縣民的價差。從即日起到今年12月底試營運，上路服務鄉親也依實際運營狀況做滾動優化，明年起全面營運。

