122年前昆蟲「飼育日誌」好珍貴 國圖數位保存農業史籍

國家圖書館館長王涵青（中）與農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所及畜產試驗所代表簽署合作協議，將珍貴的農業史籍數位典藏。（圖由國圖提供）

國家圖書館今（23）日與農業部所屬的農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所及畜產試驗所合作，推動早期農業發展相關珍貴文獻與舊籍的數位典藏發展，包括農業試驗所收藏的「飼育日誌」，係122年前（1903年）日治時期之台灣總督府農事試驗場昆蟲部人員手寫的昆蟲飼育紀錄，詳述煙草切根蟲的生態細節，對當時害蟲防治研究具重要參考價值；林業試驗所「台灣樹木誌」則是著名植物分類學家金平亮三於1936年撰寫的代表作。

國圖館長王涵青表示，農業部各試驗所保存的文獻資料多為百年以上的古籍，每一頁均承載著台灣以農立國、產業深耕的歷史軌跡，國圖透過現代數位科技，在紙質日漸脆化之前，將農作、林業、水產及畜牧等領域的實驗紀錄、研究成果與專業知識完整保存，不僅有助於學術研究，也有助於文化記憶的永續流傳。

此外，為因應將於台南市新營區成立的國圖南部分館發展特色館藏，近年積極徵集科學與實驗性質的史料，包括研究筆記、實驗紀錄、照片與書信等，這些資料皆為重構當代社會與科技發展脈絡的重要素材，這次數位化合作項目中，包含多件極具歷史與研究價值的代表性文獻，例如水產試驗所「台灣水產要覽」於1925年即有系統整理當時漁業資源與技術，是研究台灣漁業史的重要依據；而畜產試驗所收藏的「農業部彙報」則於1924年彙整當時多項農業技術與研究成果，為早期農政發展的關鍵文獻。

王涵青表示，農業試驗所及水產試驗所也捐贈多部珍稀舊籍與文獻資料，包含日治時期試驗所研究人員的實驗紀錄本，以及中文、日文圖書，特別是實驗紀錄本，記載每一個農業科學發展的關鍵時刻與歷程外，字字句句都留下研究者的全力投入，希望藉由國圖優質完善的特藏資料保存空間來永續典藏這批珍貴書籍，未來經由數位化後，將透過國圖資料庫平台公開呈現，讓前人留下的成果能突破時空限制，提供研究人員與大眾查閱與利用，促使農業部相關試驗所百年累積的農業科學知識量能，得以延續再發揮價值，照亮學界，造福世人。

