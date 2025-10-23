越南SIGE學院駐台辦公室成立 助留學生融入生活

越南SIGE學院駐台辦公室許在澄清湖旁的「夢裡棧」。（記者洪臣宏攝）

政府推動新南向政策，來台就讀外籍學生增加，為此，卓越國際公益協會與越南SIGE學院攜手成立駐台辦公室，地點選在澄清湖旁「夢裡棧」，希望藉由優美環境與關懷協助，給離鄉背井的越南籍學生「第二個家」。

越南SIGE學院駐台辦公室25日將在「夢裡棧」舉辦首場交流活動，有來自全國60名越南籍學生報名。



卓越國際公益協會創會理事長許旭昇指出，少子化浪潮來襲，國內大專院校及高中職缺學生，職場上也缺工，政府以優惠鼓勵外籍學生來台就讀，畢業後可以留台工作，外籍學生逐年增加。

多數來台的越南籍學生家境比較弱勢，加上語言隔閡，部分學生一開始難適應，許旭昇說，因緣際會與越南SIGE學院合作，透過一系列關懷活動與輔導計畫，為在台求學的越南學生提供全方位支持。越南SIGE學院為當地培訓越南留學生語言學校。

卓越國際公益協會南區會長陳依伶表示，這群在台追尋夢想的越南學子，同樣需要關懷，將推出的「在台越南學生照護計畫」涵蓋五大面向，包括語言學習輔導、文化適應工作坊、心理諮詢與情緒支持、生活指南與權益維護、節慶聯誼活動。

SIGE學院院長Nguyễn Thị Điệp說，台灣多元的文化和優質的教育吸引了許多越南學生，但他們在異鄉的適應之路需要更多的陪伴，很高興能與卓越公益協會攜手，共同成為學生的堅實後盾。

