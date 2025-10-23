非洲豬瘟台中應變所成立 卓榮泰：120小時黃金時間盼縮小影響面

卓榮泰強調防疫是一場戰役，在120個小時黃金時間縮小影響面，「把戰役縮小在台中，不要擴展到全國」，強調政府絕不會讓斃死豬流到市場。（記者蔡淑媛攝）

台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，為全國首例，因應非洲豬瘟防疫，行政院在台中市成立前進指揮所，行政院長卓榮泰今視察喊話，防疫視同作戰，防疫是一場戰役，在120個小時黃金時間縮小影響面，「把戰役縮小在台中，不要擴展到全國」，並宣佈六工作防疫項目，強調中央與地方政府絕不會讓斃死豬流到市場。

卓榮泰也說，台灣那麼多志工在花蓮災情投入，希望國人用自己力量防疫，保護國家整利益，「花蓮做得到，台中也做得到！」

請繼續往下閱讀...

中央在台中市成立前進應變所，由農業部政務次長杜文珍擔任指揮官，卓榮泰今也宣佈政務委員陳時中進行督導，要借重其防疫經驗，指揮所也提高到行政院等級，台中市盧秀燕也帶領農業局長張敬昌、衛生局長曾梓展、還保局長陳宏益等人陪同視察。

卓榮泰表示，防疫以5天為1週期共120個小時為黃金時間進行有效防堵，做區塊戰爭，也要求應變所將做作戰地圖畫出來，一塊一塊去清查，進行區塊圍堵，將影響縮小在最小範圍，包括疫調、溯源、廚餘去化等都要加強。

卓榮泰也說，目前豬隻禁宰禁運因此使用冷凍豬肉也是安全無虞，希望有其他肉品取代如雞肉，強調中央會整合資源，全力支持台中市防疫。

卓榮泰也說，台灣那麼多志工在花蓮災情投入，也希望國人用自己力量防疫，保護國家整利益，「花蓮做得到，台中也做得到！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法