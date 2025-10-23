為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    軌道懸空！台鐵平溪線路基坍方 復建工程需1個月

    2025/10/23 15:52 記者盧賢秀／新北報導
    台鐵平溪線嶺腳車站附近路基坍方一百多尺，軌道懸空。（記者盧賢秀攝）

    台鐵平溪線嶺腳車站附近路基坍方一百多尺，軌道懸空。（記者盧賢秀攝）

    受持續強降雨影響，台鐵平溪線嶺腳至望古間（K9+820~920）路基坍方100多公尺，部分路段軌道懸空。台灣鐵路公司董事長鄭光遠今天到現場勘查復建工程，工程人員表示，待晴天時開闢施工便道、太空包回填再打鋼樁，穩固路基，復建工程需一個月，鄭光遠指示施工過程安全優先，同時復建工程要扎實。

    平溪線今天第4天停駛，採公路接駁，明天起26日連假期間，將行駛瑞芳至十分間，十分至菁桐間則採公路接駁，27日至11月30日進行復建工程，週一至週五停駛，假日行駛瑞芳至十分間，停停駛期間都有公路接駁。

    鄭光遠今天與台鐵宜蘭工務段長連建智等人勘查平溪線嶺腳附近路基復建工程，現場還在下著雨，部分軌道懸空、路基滑落約30公尺深。

    連建智指出，復建工程要等天氣緩和些才能做，先開闢施工便道再堆置石渣，回填太空包穩定之後再打鋼樁，相關材料需以鐵道列車運輸，而且必須在白天施工，因此工期約1個月左右。

    鄭光遠指示工務段人員，復建工程要安全優先，同時基礎工程要深入岩盤，要扎實。由於修復工程需1個月時間，兼顧觀光旅遊，因此台鐵規劃週一至週五全線停駛，週六、日行駛瑞芳至十分間行駛，十分至菁桐間啟動公路接駁。

    鄭光遠強調，鐵路沿線一直都有監控，雨量監控及預測資料都會進入行車控制中心，因此，昨天路基坍方時間是在停駛階段，都有掌握。

    台鐵平溪線嶺腳車站附近路基坍方一百多尺，軌道懸空。（記者盧賢秀攝）

    台鐵平溪線嶺腳車站附近路基坍方一百多尺，軌道懸空。（記者盧賢秀攝）

    台鐵董事長鄭光遠（右）到平溪線嶺腳路基坍方處勘查。（記者盧賢秀攝）

    台鐵董事長鄭光遠（右）到平溪線嶺腳路基坍方處勘查。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播