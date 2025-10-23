把文學變桌遊 台南二中老師用《救援秦得參》玩出人權思辨

台南二中國文科老師江伊薇（左）設計《救援秦得參》桌遊，讓學生從遊戲中認識台灣文學與人權議題。（台南二中提供）

在科技遊戲盛行的校園裡，台南二中國文科老師江伊薇以創新方式讓百年文學重新發聲。她以台灣現代文學之父賴和經典作品《一桿稱仔》為靈感，設計原創桌遊《救援秦得參：人權桌遊的教育實踐》，並以此榮獲「2025未來教育 台灣100」獎項肯定。

江伊薇指出，學生因時空隔閡，往往難以理解文中主角「秦得參」在貧困、疾病、孤立與性別不平等中掙扎的處境。因此，她希望藉由遊戲創造「換位思考」的學習歷程，讓學生在玩樂中體驗壓迫與救援的過程，將人權議題從文本中帶進真實生命經驗。

《救援秦得參》以5張「目標卡」情感、經濟、健康、女性、尊嚴，呈現主角面臨的多重壓迫。學生化身為「救援者」，運用「行動卡」與「穿越卡」合作，嘗試扭轉困境、解救秦得參。過程中，學生必須朗讀卡牌、說明策略並討論抉擇，在一張張翻轉的卡牌間，逐漸進入角色內心。

江伊薇分享，有學生在遊戲後反思，現代版的秦得參可能是移工、街友，或被忽視的社會底層。甚至自發設計「現代救援卡」，思考如何以行動改變制度不公。這樣的延伸學習，讓人權教育不再只是抽象口號，而是可被「玩出來」的理解與共感。

江伊薇認為，《救援秦得參》是一場溫柔卻深刻的教育實驗，不僅證明經典文本能被轉化為活生生的體驗，也讓學生在選擇與合作中，學會理解他人、感受尊嚴與社會責任。

此款原創桌遊由國教署人權教育資源中心合作開發，兼具歷史準確性與教育啟發性。至今已舉辦超過百場教師研習，並透過種子教師社群與工作坊持續推廣，讓經典不再遙遠，也讓人權教育從課本走進學生心中。

江伊薇設計的《救援秦得參》桌遊卡。（南二中提供）

