啟動市售豬肉來源稽查 南市：非洲豬瘟不傳人勿恐慌

南市衛生局針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者肉品來源全面稽查。（南市衛生局提供）

針對農業部近日宣布疑似非洲豬瘟案例，為確保市售肉品來源安全，南市衛生局今天啟動加強查核機制，針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者進行全面稽查。南市衛生局表示，今天同消保官查核豬肉來源業者44家，結果均符合規定，後續仍將持續進行不定期抽查，確保市售肉品安全無虞，讓市民食得安心。

南市衛生局說明，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，請市民無須恐慌。

南市衛生局長李翠鳳表示，食品業者如刻意使用病豬或斃死豬肉，其肉品本質上屬變質物品，不得作為食品原料。倘若以該等肉品製造食品，屬「變質」或「腐敗」情形，將依食品安全衛生管理法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，並可命其歇業、停業一定期間、廢止公司、商業或工廠之全部或部分登記事項，或廢止食品業者登錄，經廢止者1年內不得再申請登錄。

衛生局提醒，選購豬肉產品時，應認明合法來源、屠宰標章與標示清楚的肉品，並保留購買憑證以維護自身權益，另非洲豬瘟病毒不耐熱，豬肉務必煮熟更安全。

