台中爆非洲豬瘟！ 林珍羽：北市松機、北車要加強把關

民眾黨台北市議員林珍羽（左一）向市長蔣萬安反映，面對台中市出現非洲豬瘟，北市有松山機場、台北車站「陸空雙國門」，應要加強把關。（記者董冠怡攝）

台中市梧棲區某養豬場出現非洲豬瘟，全國如臨大敵，台北市政府針對市場等重點場所，啟動跨局處稽查檢測，民眾黨台北市議員林珍羽今向市長蔣萬安反映，市轄有松山機場、台北車站「陸空雙國門」，應要加強把關。對此，蔣允諾積極跟中央溝通，評估如何配合協助，做好把關。

蔣萬安今天率領市府局處首長至市議會，拜訪民眾黨團及新黨議員，說明市轄重大議法案。關於非洲豬瘟議題，他說，已指示動保處、衛生局等單位，針對市場等重點場所進行全面稽查與檢測，持續與中央密切溝通合作，強化邊境管制措施。

副市長李四川說明，今天出席行政院會時，行政院長卓榮泰已指示交通部跟財政部必須嚴格處理。

副市長林奕華指出，市面上的豬肉須經合法屠宰廠處理，且是合法販售於宣布禁令前，國外進口部份已啟動聯合巡查機制，配合中央落實穩定物價機制。另，環保局目前已開放焚化廠處理廚餘問題，但長期而言，中央要停多久，要跟中央取得政策統一規範。

學校營養午餐方面，她補充，會嚴格溯源並要求廠商提供相關資料，確保食安無慮。

