燕子口堰塞湖最新影像曝！水位穩定、壩體無異常紅色警戒暫時解除

最新影像曝光，燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，研判對下游居民暫無直接威脅，暫時解除紅色警戒。（圖擷自林業及自然保育署花蓮分署臉書）

花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩形成一個堰塞湖，一度列紅色警戒，並關閉整個太魯閣國家公園，今（23日）農業部林業及自然保育署花蓮分署表示，燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，研判對下游居民暫無直接威脅，暫時解除紅色警戒，堰塞湖最新影像也曝光。

農業部林業及自然保育署花蓮分署發布聲明指出，燕子口堰塞湖暫解除警戒，將啟動降壩導流工程；燕子口堰塞湖已架設水位計，最新觀測顯示，燕子口堰塞湖水位高程266.58公尺，距離壩頂溢流仍有約3.42公尺之高程，目前湖水面積11.0公頃、蓄水量191.27萬噸（滿庫為230萬噸）。

聲明稿指出，燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，研判對下游居民暫無直接威脅；且氣象預報近日暫未有豪大雨將發生，經專業團隊評估，目前未達黃、紅色警戒條件，除台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段仍須持續封閉外，其餘範圍與對象已建議先解除警戒。同時也將啟動壩體降挖與導流工程，以降低堰塞湖蓄水量確保安全。

由於壩體由大理岩塊與崩解土砂組成，整體透水性低且結構穩定，底部亦穩定滲流，經連日空拍比對未見明顯變化。參酌中央氣象署預測降雨量以及各項監測數據，堰塞湖水位穩定，滲流無加劇，於今日13時30分發布解除警戒通報。

林業保育署花蓮分署也說明，昨日已完成堰塞湖降壩工程招標，今日由支援的林業保育署宜蘭分署會同原施工廠商進行現場結算，得標的新廠商將進場分階段辦理降挖及導流工程。第一階段將採刷坡與開設導流水道方式，若水流順利導引可自然削弱壩體；如成效有限，將啟動第二階段降挖作業，以進一步降低水位與蓄水量。

花蓮分署提醒，台8線175.5公里靳珩隧道西口淹水區至魯丹橋間仍為溢流水道，屬高風險區域，公路局將持續封閉相關路段，嚴禁民眾進入。另未來將持續監測水位將隨降雨量變化、壩體滲溢及橋面溢流等狀況持續變動。如有危險立即發布緊急通報單、細胞廣播簡訊及新聞稿，通知各單位及民眾加強警戒。

