獨家》非洲豬瘟初篩系統檢驗量能日達1900件 背後推手是賴清德

總統賴清德擔任閣揆時，一手促成人醫與獸醫合作建立非洲豬瘟初篩系統，每日檢驗量能可到1900件。（資料照）

台中廚餘養豬場發生非洲豬瘟疫情，取得檢體後快速篩檢的幕後，有賴2018年為因應中國嚴峻疫情，農業部獸醫所和成大醫學院、台大獸醫系、中興獸醫系、嘉大獸醫系、屏科大獸醫系與農科院等共組「非洲豬瘟初篩系統」，背後的推手就是時任閣揆的總統賴清德。

由獸醫所、國內有獸醫系的大學和農科院與成大醫院共組「非洲豬瘟初篩系統」，是人醫與獸醫首度攜手合作檢測豬瘟，據了解，過去人醫系統與獸醫系統檢測疫病都是各自執行，從不合作，2018年時任閣揆的賴清德認為需要進一步擴大篩檢量能，賴清德親自遊說當年尚未踏入政界前服務的成大醫學院，促成該系統。

請繼續往下閱讀...

獸醫所所長鄧明中說明，該系統成立後，可疑的肉品檢體可以先送初篩實驗室，若有問題再送獸醫所檢驗，每天檢驗件數可達1900件，國內檢驗量能充裕。

鄧明中也透露，該所實驗室收到台中非洲豬瘟檢體後，實驗室為求謹慎，至少測試3次，並且透過不同實驗室再次檢測，排除任何檢體被污染的可能，最後確定是陽性後就立刻上報。他坦言，實驗室同仁看到檢體確定是陽性後，非常悲傷，但也只能打起精神，希望盡快找到病源。

隨台中案場公布，各縣市政府也提高警覺，鄧明中表示，從昨天開始也收到台中以外縣市政府如台南市等採集的豬隻檢體，幸好檢驗後全數陰性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法