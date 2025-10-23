為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    無台灣運送豬隻 澎縣府訪視消毒畜牧場確認安全無虞

    2025/10/23 15:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府加強養豬場消毒清查，防範非洲豬瘟。（澎湖縣政府提供）

    台灣本島爆發非洲豬瘟，澎湖雖然有地理位置阻隔，但澎湖縣政府立即啟動防疫機制，全面加強澎湖縣畜牧防疫作業，確保養豬產業安全及民眾安心。由於東北季風加上風神共伴效應、導致海運停航，台灣運送澎湖豬隻提早停運，因此有更充足時間因應緊急狀況。

    澎湖縣政府配合中央政策停止運送宰殺豬隻，依農業部指示，自10月22日至27日期間暫停運送及屠宰豬隻。目前澎湖縣並無自台灣本島運送豬隻情形，無疫情且豬隻飼養管理良好，轄內養豬戶均採用人工飼料餵飼，無使用廚餘飼養情況。

    同時落實肉品市場全面消毒，澎湖縣肉品市場及相關場域，已於22日完成場區與車輛全面性消毒，若恢復屠宰作業，將優先以澎湖本地豬隻進行屠宰；強化畜牧場巡查與生物安全，已完成各豬場訪視，確認豬隻健康狀況，並提供養豬業者防疫消毒藥劑，以維護畜牧場安全無虞。

    另外，澎湖縣政府已與肉商公會協調，穩定市場供應與價格，確保市場豬肉價格平穩合理，維護消費者及業者權益。非洲豬瘟並非人畜共通疾病，請民眾安心食用豬肉產品。縣府將密切掌握中央防疫政策與疫情動態，並隨時依情勢調整防疫作為。

    澎湖養豬場全面使用飼料餵豬，沒有使用廚餘。（澎湖縣政府提供）

