高薪女怨與男友AA制「越愛越焦慮」 掀性別論戰！

近日一名女網友發文表示，自己年收入高於男友，導致自己愈來愈容易為「錢」感到焦慮。

在一段感情中，財務始終是難以避開的課題。近日一名女網友在Dcard發文表示，自己年收入高於男友，雖然交往前就知道對方薪水較低，但交往後卻發現自己愈來愈容易為「錢」感到焦慮，甚至只要花錢就會產生罪惡感，讓她困惑該如何調整心態。

原PO透露，自己年收入約180萬元、男友約100萬元。兩人採AA制分攤伙食費，因男友食量較大，多數時間在家由男方出食材錢，但週末外食則由她買單，「結果我的伙食費從5千變成1萬」。此外，男友對工作現狀滿意、缺乏進一步追求薪資成長的動力，讓她憂心未來在買房、買車等開銷上壓力會更大。

她也提到，成長過程中父親負擔家中多數開銷，使她潛意識期待男方能在金錢上多照顧自己。然而交往至今，男友從未送過禮物，生日也僅以「請吃飯」帶過，讓她感到失落。「我知道他很好，但有時看到別的女生被疼愛，就會覺得自己是不是不值得。」

貼文曝光後引發網友熱議，部分人批評原PO「太計較」、「既然介意收入差距就不該交往」、「男友條件不差，妳應該放手讓他去找不介意的人」，也有人直言「100萬收入不算低，既然不滿就分手」。

另一派網友則替她抱不平，認為男友也有責任，「送男友禮物他都沒回送」、「年薪百萬還沒錢送禮物？這不是錢的問題，而是態度問題」、「算伙食費還要吃回本，太誇張」。

也有留言指出，雙方對金錢觀落差過大才是根源，「如果真的要這麼AA，價值觀又不同，不如當朋友比較輕鬆」、「別逼自己接受比你經濟條件差的對象，早點看清比較不痛苦」。

