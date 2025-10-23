馬太鞍溪堰塞湖150萬噸蓄水量穩定溢流 新生湖體幾已消失

馬太鞍溪新生堰塞湖體今天觀測結果，已經幾乎全部消失。（林保署花蓮分署提供）

雖然馬太鞍溪堰塞湖已經在昨天下午1點解除紅色警戒，但林保署花蓮分署仍每天持續監測，今天最新結果，大號的堰塞湖10月份長時間維持蓄水量150萬噸，水位沒有明顯變化，溢流口下游坡度平緩、暫無潰決跡象；至於新生堰塞湖前天晚上潰決後，今天觀測結果湖體已幾乎消失。

林保署今天發布最新監測結果，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.6公尺、湖區面積12.6公頃，蓄水量為150萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺；10月起迄今水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.7%，水流持續從溢流口穩定流出。

至於仍堆積在河道上的天然壩體仍約有1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩（6度），無潰決跡象；溢流口左岸尚有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，上月25日至本月3日僅陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。

至於原堰塞湖下游800公尺處新生小型堰塞湖，在前天早上發現形成天然壩後，當晚就發生潰流，潰流前的監測壩高約52公尺、壩寬400公尺、壩長70公尺、天然壩體積約56萬立方公尺、最大蓄水體積約60萬噸。

林保署花蓮分署指出，昨天以無人機觀察已呈穩定溢流，原堆積壩體潰決後形成約10-15公尺寬自然流路，沒有再次大量崩塌阻塞河道跡象，今最新觀測顯示，溢流後水流持續沖刷，目前湖體幾乎消失，逐漸回復到阻塞前流況。

馬太鞍溪堰塞湖10月以來水量都維持150萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方形成V型谷，坡度緩因此目前穩定溢流。（林保署花蓮分署提供）

