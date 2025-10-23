澎湖首宗自主都更案停擺多時 縣府提案回填引發外界譁然

澎湖首宗自主都更案文康商圈建地，停擺2年澎湖縣政府提回填墊付案。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣首宗自主都更案-文康都更案，2021年風光開工後，挖深度逾10公尺以上，因起造人與承造人間財務糾紛問題，停擺逾2年，因引發安全疑慮，澎湖縣政府建設處此次議會臨時會，提案墊付近980萬元，辦理基地坑洞填平及安全鑑定，引發外界譁然。

建設處提案，文康都更案2021年6月3日取得建照施工，開工註記為2021年11月8日，現況開挖深度逾10公尺以上。因起造人及承造人間有財務糾紛等問題，以致基地開挖及基礎鋼筋綁紮後，於2023年10月起皆未進場繼續施工停擺至今已逾2年之久，途中歷經4次四周岩盤崩落情事，雖有辦理搶修作業，卻未做任何支撐構架，置相鄰四周住戶建物及生命、財產於不顧。

全案經多位議員多次質詢，提出考量人民生命財產安全議題，另2024年10月22日召開「澎湖縣馬公市馬公段1621-80地號等13筆土地都市更新案」公安風險鑑定會議，另經3大技師（建築師、土木技師、結構技師）聯合會勘本案工地現況確有公安疑慮，隨時可能無預警崩塌。

陳海山議員質詢提出澎湖縣政府提出墊付款，未來可能列為呆帳；呂黃春金議員則提出，未來如工程再起，澎湖縣政府是否要再代為挖出，但建設處長陳文耀表示，縣府依行政執行法強制執行，不須負責挖回。不管預算有無通過？最大的受害者是地主們，當初聯名擔保進行都更，卻遲遲未見交屋，還要背上高額貸款債務，當初不如不建。

澎湖縣政府建設處長陳文耀，說明墊付文庫都更案回填經費。（記者劉禹慶攝）

