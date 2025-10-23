為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園每日事業廚餘恐衍生去化問題 農業局：處理量仍足夠

    2025/10/23 15:45 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園全面防堵非洲豬瘟疫情，禁餵廚餘令一出，議員憂大量廚餘恐衍生去化問題。（農業局提供）

    桃園全面防堵非洲豬瘟疫情，禁餵廚餘令一出，議員憂大量廚餘恐衍生去化問題。（農業局提供）

    台中出現疑似非洲豬瘟後全國禁餵豬隻廚餘，桃園市有261場養豬場，其中有98家使用廚餘餵養，禁餵廚餘後每天多出上百噸廚餘，桃市府農業局今（23）日於市議會工作報告，議員憂心大量廚餘何去何從，也要求市府嚴格管制流向，農業局長陳冠義答詢表示，廚餘去化暫時沒有問題，除了環保局協助處理學校營養午餐廚餘，餐廳等事業廚餘須交由環保局核可的4家民間處理場去化，處理量仍是夠的。

    桃園市有261場養豬場、約11萬餘頭豬隻，以黑毛豬為大宗，其中以廚餘餵養豬隻的有98場，須符合200頭以上養豬數並取得環保單位廚餘再利用許可，農業局長陳冠義表示，禁止餵養廚餘後業者改採飼料，會派員稽查鍋爐是否啟用、有無飼料等，確保業者沒有使用廚餘餵養。

    呂林小鳳質詢指出，台灣曾經歷非洲豬瘟，當時廚餘去化成為全國各環保局與農業局最頭疼的問題，桃園在防疫政策執行前就輔導出廚餘去化技術，當時安然度過危機，此次也禁止廚餘養豬，學校營養午餐、軍方膳食、大型工廠、大型餐廳等事業廚餘去化勢必出現「空窗期」。

    議員張肇良表示，除了廚餘去化問題，改採飼料餵養豬隻將增加業者成本，市府既已決議動用第2預備金，應儘速公布具體的補助方案。

    議員楊朝偉表示，突然爆大量的廚餘若未立即處理，可能造成2次安全疑慮，若去化不及，是否比照新北市送焚化爐。

    陳冠義表示，目前學校營養午餐廚餘的部分，會由環保局清潔隊處理，其他事業廚餘則須送至環保局核可的4家廚餘處理廠，去化目前沒有問題，「送到焚化廠是一個管道，但送到處理廠也是一個管道」。

    此外，不分黨派議員也關注學童營養午餐豬肉來源斷炊，陳冠義表示，中央庫存的豬肉量可支應1個月，將調整營養午餐肉品，改採CAS冷凍豬肉或其他肉品替代。

    目前暫時禁止餵養廚餘，桃市府農業局表示，大量事業廚餘須送至環保局核可的廚餘處理廠去化。（資料照）

    目前暫時禁止餵養廚餘，桃市府農業局表示，大量事業廚餘須送至環保局核可的廚餘處理廠去化。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播