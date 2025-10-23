桃園每日事業廚餘恐衍生去化問題 農業局：處理量仍足夠

桃園全面防堵非洲豬瘟疫情，禁餵廚餘令一出，議員憂大量廚餘恐衍生去化問題。（農業局提供）

台中出現疑似非洲豬瘟後全國禁餵豬隻廚餘，桃園市有261場養豬場，其中有98家使用廚餘餵養，禁餵廚餘後每天多出上百噸廚餘，桃市府農業局今（23）日於市議會工作報告，議員憂心大量廚餘何去何從，也要求市府嚴格管制流向，農業局長陳冠義答詢表示，廚餘去化暫時沒有問題，除了環保局協助處理學校營養午餐廚餘，餐廳等事業廚餘須交由環保局核可的4家民間處理場去化，處理量仍是夠的。

桃園市有261場養豬場、約11萬餘頭豬隻，以黑毛豬為大宗，其中以廚餘餵養豬隻的有98場，須符合200頭以上養豬數並取得環保單位廚餘再利用許可，農業局長陳冠義表示，禁止餵養廚餘後業者改採飼料，會派員稽查鍋爐是否啟用、有無飼料等，確保業者沒有使用廚餘餵養。

呂林小鳳質詢指出，台灣曾經歷非洲豬瘟，當時廚餘去化成為全國各環保局與農業局最頭疼的問題，桃園在防疫政策執行前就輔導出廚餘去化技術，當時安然度過危機，此次也禁止廚餘養豬，學校營養午餐、軍方膳食、大型工廠、大型餐廳等事業廚餘去化勢必出現「空窗期」。

議員張肇良表示，除了廚餘去化問題，改採飼料餵養豬隻將增加業者成本，市府既已決議動用第2預備金，應儘速公布具體的補助方案。

議員楊朝偉表示，突然爆大量的廚餘若未立即處理，可能造成2次安全疑慮，若去化不及，是否比照新北市送焚化爐。

陳冠義表示，目前學校營養午餐廚餘的部分，會由環保局清潔隊處理，其他事業廚餘則須送至環保局核可的4家廚餘處理廠，去化目前沒有問題，「送到焚化廠是一個管道，但送到處理廠也是一個管道」。

此外，不分黨派議員也關注學童營養午餐豬肉來源斷炊，陳冠義表示，中央庫存的豬肉量可支應1個月，將調整營養午餐肉品，改採CAS冷凍豬肉或其他肉品替代。

目前暫時禁止餵養廚餘，桃市府農業局表示，大量事業廚餘須送至環保局核可的廚餘處理廠去化。（資料照）

