獨家》扯！台中市府採樣疑非洲豬瘟檢體 透過宅配送抵獸醫所

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市府卻直到該登記飼養300頭案場累計死亡頭數達117頭時才在20日採樣後並送檢體到農業部獸醫所，現卻傳出台中市府檢體寄送是透過超商宅配而非親送，獸醫所證實，確實21日收到的檢體是透過宅配寄送。

國內出現首例養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該台中案場10日時就出現第1隻豬隻死亡，14日時防檢署設置的監控系統呈現該案場豬隻死亡異常，通知台中市動保處後，動保處人員到場訪視卻未採檢，因化製監測系統顯示該案場豬隻持續死亡，到20日時已累計死亡頭數達117頭，防檢署再度通知台中市動保處，該處再派員到場採檢後將檢體送獸醫所，獸醫所則在21日上午11時44分收到，並在21日晚上6時6分檢出該檢體非洲豬瘟核酸陽性。

獸醫所所長鄧明中表示，台中市檢送該檢體時確實是用民間宅配方式運送而非親送，也指出目前就動物樣本檢體並未規定運送方式，只規定檢體的包裝方式，隨著檢出非洲豬瘟核酸陽性後，該所立刻通知台中市府，台中市動保處再度派員到該養豬場採檢活豬樣本，這次的檢體就由台中市動保人員親送，獸醫所則在22日凌晨2時40分時收到檢體，該檢體檢驗後，仍呈現非洲豬瘟核酸陽性。

另有獸醫所熟悉疫病檢驗的人員表示，台中市第一次檢送檢體時，可能認為非重大傳染病，才透過貨運宅配運送，但該案場在短時間內死亡多頭豬隻，若較有警覺心，就會選擇親送，若使用宅配，通常都要時隔24小時左右才會收到檢體，包裝則是會採用3層式包裝後，透過低溫冷藏宅配運送，親送檢體則以台中到獸醫所的交通距離通常只要3小時就可送抵，也表示因重大動物傳染病涉及防疫時程，若選擇親送可更節省時間。

