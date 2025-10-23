為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    防範非洲豬瘟 北市宣布營養午餐禁用溫體豬

    2025/10/23 15:16 記者甘孟霖／台北報導
    防範非洲豬瘟，北市跨局處今前往市場稽查。（圖由市場處提供）

    防範非洲豬瘟，北市跨局處今前往市場稽查。（圖由市場處提供）

    台中1家養豬場確診非洲豬瘟，昨日（22日）台中市已宣布營養午餐禁用溫體豬。北市教育局昨發布新聞稿強調使用「三章一Q」認證食材可溯源食材，但未禁用溫體豬肉；今（23日）則宣布，各校營養午餐均使用具認證標章的豬肉，且絕大多數並非採用溫體豬；針對極少數曾使用溫體豬的業者，目前也已暫時停用相關食材。

    教育局表示，重視學生健康與飲食安全，包含學校午餐所使用肉類食材均採用「三章一Q」認證食材，並要求供應廠商提供豬肉來源證明與溯源資料，確認肉品均由合法屠宰場供應，確保來源安全、品質無虞。

    此外，因應本次豬瘟，也請學校可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足、營養不打折。

    而今日上午，教育局也會同衛生局與動物保護處，進行聯合食安查核；教育局每年辦理跨局處食安查核北市供膳場所，今年迄今共計查核73場，後續將持續將肉品列為稽查重點，並增加不定期食安查核，嚴格把關食材品質，杜絕問題肉品流入校園，確保師生飲食安全。

