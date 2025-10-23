中市府拖延採檢還稱沒法源 農業部打臉

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，傳出因飼主不願採樣，台中市府稱沒有法源無法強制，不過，農業部防檢署組長林念農今天在行政院會後記者會解釋，「動物傳染病防治條例」第9條、第13條有規定，所有人要配合動物防疫人員執行相關場所跟動物檢查，如果違反相關規定的話可以裁罰3到15萬元。（圖由行政院提供）

台中出現首例疑似非洲豬瘟案例，不過，豬隻死亡後到送驗長達10天，傳出因飼主不願採樣，台中市府稱沒有法源無法強制，不過，農業部防檢署組長林念農今天在行政院會後記者會解釋，台中市府有反應現場遇到要採檢，但飼主不願配合，但這在「動物傳染病防治條例」第9條、第13條有規定，所有人要配合動物防疫人員執行相關場所跟動物檢查，如果違反相關規定的話可以裁罰3到15萬元。

台中疑似感染的養豬場是採廚餘餵豬，被視為可能破口，政府是否評估全面禁止？農業部次長胡忠一表示，世界動物衛生組織容許在徹底蒸煮的情況下飼養豬隻，美、日、韓歐盟也在使用，加上傳染源仍在確定，目前未考慮全面禁止，待疫調結果出爐，再做下一步決策。

對於政府是否評估全面禁止廚餘，行政院發言人李慧芝說，廚餘養豬規範，她指出，透過廚餘蒸煮中心溫度達90度C以上，連續蒸煮1小時，而台灣近7年來成功防疫，代表廚餘配套措施完整且有成效。

胡忠一指出，世界有很多國家都在使用廚餘養豬，包括美國、歐盟、日本及韓國，此作法也被世界動物衛生組織容許，只要廚餘徹底蒸煮達90度以上，可用於飼養豬隻。

胡忠一說明，農業部正針對疑似非洲豬瘟個案進行疫調，確認傳染來源究竟是來自車、人或廚餘，今後5天或10天的疫調期間，用科學方法定位精準後，做下一步決策，「目前沒有全面禁止的做法」。

至於有豬隻流向大安肉品市場，林念農說，養豬場是在13日運送28頭豬隻到大安肉品市場，運到肉品市場、屠宰場後，所有豬隻都是經過屠宰衛生檢查把關，疑似非洲豬瘟的案例，在臨床上會出現一些症狀，在解剖過程會有異常出血，「該段時間，屠宰場沒有發現任何異常情形」。

對於28頭豬隻的流向？李慧芝說，台中市政府代表在行政院會也有報告，持續追查中，的確有部分進入到台中當地的肉品市場。林念農表示，台中市政府目前正在掌握中，後續調查出爐再對外說明。

