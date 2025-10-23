因應光復節連假 警政署公布國道疏導管制措施

因應光復節連續假期，警政署已責請各警察機關加強整備，以維護交通順暢與民眾行車安全。（記者邱俊福翻攝）

因應從明天開始的3天光復節連續假期，預期各地湧現的返鄉、出遊的人潮與車潮，警政署請各警察機關加強整備，就轄內觀光活動、遊憩景點、國道及匝道平面道路易壅塞路段或人車聚集場所，期前會勘並妥適規劃交通疏導勤務，以維護交通順暢與民眾行車安全。

同時，為分散連假期間國道壅塞車流，交通部高速公路局規劃明天至26日，每日0時至5時國道全線暫停收費，國道3號「新竹系統至燕巢系統」路段，採單一費率再8折的收費措施，民眾可多加利用；另連假期間可收聽警察廣播電台或使用高速公路1968 APP，掌握各項交通疏導管制措施與國道即時路況，以避開塞車路段及時段，有效提升行車效率。

警政署表示，依交通部道路交通事故統計最新資訊分析，今年1月至7月交通事故件數達22萬9936件，其中造成死亡（30日內）1579人，受傷30萬4746人，與去（113）年同期相比，事故件數增加 4412件（增加2.0%），死亡人數減少113人（下降6.7%）。

分析小型車事故肇因，主要以「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」為首因，「右轉彎未依規定」次之；而同期機車事故肇因部分，則以「未保持行車安全距離」為首因，「分心駕駛」次之。因此提醒駕駛人，行車應遵守交通安全規則，行經路口「慢、看、停」，依照路權優先順序讓車，並確實注意車前狀況，避免分心及疲勞駕駛，以維護行車安全。

光復節連假國道相關交通管制措施。（警政署提供）

