季連成搭火車離開光復 車站前鄉民呼喊「永遠不忘您的付出」

季連成將軍離開光復前，提到自己最開心的事情，是看到災民能在短短1個月內大致恢復環境，接下來還有重建工作要進行。（民眾提供）

馬太鞍堰塞湖災害今天滿1個月，中央災害前進協調所轉型為重建會報、總協調官季連成昨卸下職務，今上午搭火車返回台北，但從他步出糖廠、到光復車站搭車離開前，大批被季連成圈粉的鄉民搶著和季連成合照、激動地握著季的手喊著「將軍謝謝你」！季連成說，能在1個月內看到災民基礎生活環境恢復，是他最大的收穫。

在完成交接工作後，季連成早上8點多離開花蓮糖廠的中央前進協調所，去附近土地公廟拜拜「祈福花蓮光復鄉居民，永保安全，免受天災危害」！準備搭車到火車站前，更讓糖廠的員工依依不捨，捨不得相處1個月的將軍搶著握手、合照，「謝謝將軍」道謝聲此起彼落！

搭車抵達車站後，季將軍親切與民眾揮手，有位阿公知道季將軍今天就要離開，事先就等在車站前，見到季連成出現，立刻上前給將軍90度鞠躬、握手「謝謝你來幫助我們」、「哎呀將軍，感恩啊」！

另一位鄉民賴先生也是要搭車，巧遇將軍也來搭車，連忙掏出手機就是要合照！賴先生說，捨不得他離開，真的感謝他為我們光復鄉民付出，大家也因為他的力量讓災民重新振作起來，「他給我們的，我們永遠不會忘記」！希望他有機會可以再回來。季連成搭乘上午9點多火車離開光復，即使在月台上還是有大批乘車民眾、鏟子超人熱情相迎。

季連成說，剛到光復時，很多人告訴他「你們要在這邊至少好幾個月」，但是他自己告訴自己，必須一個月達成願望，而看到民眾從滿目瘡痍的環境中，很短的時間內恢復原來的環境面貌，就是他最大的感動跟收穫。

季連成說，後續重建還有許多工作要展開，他將在行政院督促重建會報、也會提供意見給他們，好讓重建按步就班、各司其職。他認為，只靠一個人的力量不能做到全部的事情，政府機制的每個角色都要知道自己的任務分工責任區，只要眾志成城，再困難的事情都能很快達成。

災民阿北看到季將軍到了，高興向他鞠躬、握手「將軍謝謝你來幫我們」。（民眾提供）

慈濟師姐在火車站前看到將軍，大呼捨不得你，季將軍也向努力的慈濟師姐們豎起大拇指按讚。（民眾提供）

搭車民眾與季連成在光復車站前合照。（民眾提供）

車站前民眾跟季將軍握手致謝。（民眾提供）

季連成下車後徒步走向車站，光復車站前廣場已經從兵荒馬亂恢復成正常模樣。（民眾提供）

