    首頁 > 生活

    光復節連假去哪玩？ 快來屏東勝利星村「變裝萬聖夜」搞怪

    2025/10/23 15:11 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東勝利星村「變裝萬聖夜」市集活動將於本週未登場。（圖由屏東縣政府提供）

    萬聖節將至，屏東縣政府將於本週六（25日）、週日（26日）在勝利星村舊好勝市集舉辦「變裝萬聖夜」，現場將化身為變裝派對，邀請民眾一起創意搞怪，參加討糖遊行，還有拍立得留念、打卡送禮等精彩活動，嗨玩萬聖夜。

    屏東縣府文化處表示，一連2天市集從下午3點至晚上9點，集結超過40個特色品牌，從甜點、飲品到手作好物應有盡有，現場還有限量好禮，只要完成打卡任務，就能獲得「超酷主題貼紙」或「螢光紋身貼」，變裝參與還能免費拍攝限量拍立得紀念照。現場填寫問卷，還有機會把「舊好勝限定提袋」帶回家，數量有限，送完為止。

    文化處說，10月25日晚間6點半將舉行最受期待的「變裝討糖遊行」，從孫立人將軍行館出發，小小萌鬼們將變身可愛的搗蛋討糖大軍，沿途將造訪勝利星村成功區十多家特色店家，不給糖就搗蛋，店家們也特別準備糖果好禮熱情迎接，不論是萌系、驚悚系還是創意搞怪風，都歡迎大小朋友一起成為這場遊行中的目光焦點。

    此外，25日還邀請「嵐LAN 芭蕾．街舞．瑜珈」演出，由萬聖節小舞者們帶來最萌最有氣勢的舞台表演； 26日則由「魚皮」、「聲刻Impressive」、「小麻雀樂團」輪番登場，帶來多首吉他彈唱，營造歡樂節慶氛圍。

    屏東勝利星村「變裝萬聖夜」市集活動邀請大小朋友一起創意變裝。（圖由屏東縣政府提供）

