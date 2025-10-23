土星環「消失」+檸檬彗星共舞11月上演！ 台南安平邀追星

台南一中天文社指導老師顏鴻選拍攝到環幾乎消失的土星。（台南一中提供）

15年一度的珍稀天象「土星環消失」即將登場！台南一中天文社特別舉辦講座與觀測活動，結合科學教育與觀星體驗，邀請民眾一同抬頭追星，親眼見證這場宇宙級的奇幻盛宴。

土星擁有太陽系中最壯觀的行星環，從地球觀察，其角度與亮度會隨時間變化。今年3月因過於接近太陽而無法觀測，但11月將再度現身。屆時土星、環帶與衛星將幾乎呈一直線，形成如「串丸子」般的景象，無論肉眼或望遠鏡觀測都難得一見的天文盛宴。

此外，天文學家近期發現新彗星C/2025 A6（Lemmon），又稱「檸檬彗星」，預計於11月初接近太陽，亮度達四至五等，極有機會以肉眼看見。活動當晚還能欣賞農曆12的「盈凸月」與多顆小天體，共譜一場星空交響曲。

活動第1場為室內講座《消失的土星環》，11月1日下午2點30分於台南一中舉行，由天文社社師顏鴻選主講，介紹土星環的結構與消失原理。可上台南一中天文社Facebook粉絲專頁「星天日和」報名。

第2場為戶外觀測活動，將於11月1日晚間6點30分至8點30分在安平觀夕平台登場，由台南一中與台南女中天文社學生共同帶領。現場備有多種望遠鏡，並由星空導覽員進行導覽，一同見證夜空中最奇幻的「土星環消失」與「檸檬彗星共舞」。

活動籌畫的南一中天文社大學長朱恩立醫師表示，去年「尋找彗星的尾巴」因天候不佳未能成功，今年同學們懷抱「捲土重來」的心情，再次挑戰更壯觀的星空主題。

指導老師顏鴻選說，「觀星不只是抬頭仰望，更是一次與宇宙的對話。」他期盼透過活動，讓更多人感受天文的浪漫與奧祕，也展現學生對科學探索與公眾教育的熱忱。

