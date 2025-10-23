颱風未過境雲林沿海玉米卻倒一片 天然災害補助啟動

雲林沿海玉米倒伏嚴重，立委劉建國（右4）邀農糧署中區分署長陳尚仁（右3）等人會勘。（記者鄭旭凱攝）

風神颱風未過境台灣，但與東北季風產生的共伴效應卻帶來強風，雲林沿海高莖作物嚴重倒伏，立委劉建國邀請農糧署中區分署長陳尚仁會勘，陳尚仁表示，將立即啟動天然災害補助機制，農民請盡速向公所通報官會勘。

劉建國與陳尚仁今天前往沿海東勢鄉和口湖鄉等地勘災，參與會勘者包括東勢鄉長張健福、雲林縣議員蔡永富、蔡孟真等人，會勘現場農民所種植的硬質玉米與食用玉米倒伏情形相當嚴重。

請繼續往下閱讀...

劉建國表示，根據勘查情形，硬質玉米災損普遍達20%以上，已符合啟動天然災害補助的標準，將督促行政單位以最快速度完成災損提報及認定程序，讓農民能盡速獲得現金救助，以減輕損失。

陳尚仁指出，雲林沿海高莖作物嚴重倒伏，農糧署將立即啟動天然災害補助機制，請受損農民盡快向公所通報，確保後續救助流程順利進行。

張健福表示，硬質玉米受損嚴重，初估災損比例已達20%，將儘速提報災情至中央，協助農民申請救助，而食用玉米部分尚未達速報標準，但仍應盡早通報，可先以手機拍照佐證，再至公所登錄，以加快勘查作業。

