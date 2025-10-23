為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    颱風未過境雲林沿海玉米卻倒一片 天然災害補助啟動

    2025/10/23 14:42 記者鄭旭凱／雲林報導
    雲林沿海玉米倒伏嚴重，立委劉建國（右4）邀農糧署中區分署長陳尚仁（右3）等人會勘。（記者鄭旭凱攝）

    雲林沿海玉米倒伏嚴重，立委劉建國（右4）邀農糧署中區分署長陳尚仁（右3）等人會勘。（記者鄭旭凱攝）

    風神颱風未過境台灣，但與東北季風產生的共伴效應卻帶來強風，雲林沿海高莖作物嚴重倒伏，立委劉建國邀請農糧署中區分署長陳尚仁會勘，陳尚仁表示，將立即啟動天然災害補助機制，農民請盡速向公所通報官會勘。

    劉建國與陳尚仁今天前往沿海東勢鄉和口湖鄉等地勘災，參與會勘者包括東勢鄉長張健福、雲林縣議員蔡永富、蔡孟真等人，會勘現場農民所種植的硬質玉米與食用玉米倒伏情形相當嚴重。

    劉建國表示，根據勘查情形，硬質玉米災損普遍達20%以上，已符合啟動天然災害補助的標準，將督促行政單位以最快速度完成災損提報及認定程序，讓農民能盡速獲得現金救助，以減輕損失。

    陳尚仁指出，雲林沿海高莖作物嚴重倒伏，農糧署將立即啟動天然災害補助機制，請受損農民盡快向公所通報，確保後續救助流程順利進行。

    張健福表示，硬質玉米受損嚴重，初估災損比例已達20%，將儘速提報災情至中央，協助農民申請救助，而食用玉米部分尚未達速報標準，但仍應盡早通報，可先以手機拍照佐證，再至公所登錄，以加快勘查作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播