口湖賞鳥季開跑！200人騎單車暢遊 13道美食將更換豬肉

雲林縣口湖鄉每到秋冬季節迎來賞鳥季，雲林縣金湖商圈觀光發展協會11月2日將首辦自行車賞鳥活動，帶領200名民眾騎車遊覽。

雲林縣口湖鄉每到秋冬季節迎來賞鳥季，鸕鶿、蒼鷺等10多種鳥類都會出現在滯洪池，雲林縣金湖商圈觀光發展協會11月2日將首辦自行車賞鳥活動，帶領200名民眾騎車遊覽，更提供13道自助美食。理事長曾家祐表示，因非洲豬瘟影響，自助美食含豬肉原料將全數更換，讓遊客安心。

口湖遊客中心營運經理蔡云姍表示，椬梧滯洪池每年此時已經逐漸有候鳥，目前有零星幾隻鸕鶿報到，11月左右將迎來賞鳥季節，屆時蒼鷺、小白鷺等10多種鳥類都會聚集，甚至還會有黑面琵鷺報到，儼然是雲林沿海地區最佳的賞鳥天堂。

曾家祐表示，相準口湖鄉將迎來賞鳥季，協會今年首度舉辦「2025戰水鯨湖--秋季自行車賞鳥暨海味產業行銷活動」，帶領民眾們一同騎著腳踏車賞鳥，此次限額報名200位，以口湖遊客中心為起點，一路經過椬梧滯洪池、興安代天府1799驛站、四湖鄉箔子寮喔熊藝術村，再折返回口湖金湖萬善爺廟、龍台宮，最後抵達遊客中心，總長37公里。

曾家祐表示，龍台宮將集結32家業者舉辦特色市集，一口氣把口湖文蛤、鰻魚、蝦子等海味向遊客介紹，此外更有美食自助餐桌，提供烏魚子冷盤、蒲燒鰻米糕、烏魚殼燒豆腐、文蛤蒸蛋、蚵仔冬粉等13道料理，至少200人份讓遊客品嘗新鮮海鮮料理。

曾家祐指出，因應台中傳出感染非洲豬瘟事件，13道料理中有含豬肉相關食材，將以其他食材替代。

雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書吳宗青表示，雲林口湖有豐富的漁產，包含烏魚子、牡蠣、文蛤等，更有國家級的成龍溼地可欣賞美景，歡迎民眾一起騎腳踏車遊覽、賞鳥。

雲林縣口湖鄉每到秋冬10多種鳥類聚集在口湖，宛如賞鳥天堂（圖由蔡云姍提供）

