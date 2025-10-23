為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南「火神祭」光復節連假登場 漁光橋交通管制

    2025/10/23 14:41 記者王捷／台南報導
    火神祭活動期間，漁光橋每日中午12時至晚間10時實施交通管制，僅開放緊急、公務、接駁及當地居民車輛通行，其餘車輛禁止入島。（警方提供）

    火神祭活動期間，漁光橋每日中午12時至晚間10時實施交通管制，僅開放緊急、公務、接駁及當地居民車輛通行，其餘車輛禁止入島。（警方提供）

    首屆國際火舞藝術節「火神祭」將於光復節連假24日至26日下午3時至晚間9時在漁光島登場，南警局第四分局提醒，為維持交通秩序與安全，警方與交通局將在活動期間即時監控路況，24日至26日每日中午12時至晚間10時，漁光橋實施交通管制，除緊急、公務、接駁與當地居民車輛外，禁止其他車輛入島。

    四分局呼籲，遊客可將車輛停放於原住民文化會館、億載金城前等接駁點，搭乘接駁車或步行入島。警方提醒駕駛人減速慢行、行人勿任意穿越車道，遵從警察與義交指揮，共同維護交通順暢。活動現場預期人潮眾多，警方也將加派警力協助疏導，確保行人與駕駛安全。

    分局長曹儒林表示，活動期間人潮集中，竊案風險相對提高，請民眾妥善保管財物，手機與錢包勿置於外套口袋或背包外層，建議背包背於胸前並確認拉鍊拉好。停車後務必鎖好車門與車窗，勿將貴重物留於車內或沙灘上，如發現可疑人士或異常行為，應立即通報現場警員或工作人員。警方於現場設有「機動派出所」，提供即時協助，盼與民眾共同打造安全、歡樂、難忘的國際藝術盛會。

