    首頁 > 生活

    花蓮光復重災戶首批中繼屋有2處 糖廠舊宿舍最快12月上旬完工

    2025/10/23 15:13 記者王榮祥／花蓮報導
    國土署擇定光復糖廠舊宿舍與大進國小東側農地，設置首批中繼屋共41戶，圖為糖廠宿舍外觀。（記者王榮祥攝）

    國土署擇定光復糖廠舊宿舍與大進國小東側農地，設置首批中繼屋共41戶，圖為糖廠宿舍外觀。（記者王榮祥攝）

    國土管理署長吳欣修今表示，針對光復鄉89戶重災戶需求，首批中繼屋計畫初步已擇定光復糖廠舊宿舍與大進國小東側農地，2處共40戶，其中糖廠舊宿舍最快12月上旬可完工。

    國土署今在光復糖廠召開中繼屋方案說明會（閉門說明會），邀請縣府、鄉公所、村長、村民代表與受災戶參與，除說明現階段初步規劃，同時也進一步了解地方（重災戶）需求。

    吳欣修說明，89戶重災戶中，初步已有40戶表達願意到中繼屋的意願，國土署根據災民需求，初步擇定在光復糖廠舊宿舍與大進國小東側農地，規劃兩處中繼屋。

    糖廠舊宿舍22間房可規劃11戶，因為屬於既有空間，只需細部裝修，預估最快12月上旬可完工進駐；大進國小東側農地空間較大、可規劃30戶組合屋，因為是從新設置，大概需2個月時間。

    今與會鄉親則提到，部分受災戶不希望離開家園與族人太遠，尤其是原住民朋友，希望國土署能把中繼屋設在部落裡的高地；也有鄉親說，不清楚中繼屋方案，今天就是來了解的。

    吳欣修強調，國土署跟原民會會持續與受災戶溝通討論，確認受災戶意願與原民受災部落的共識，除了中繼屋方案，鄉親也可根據各自需求，選擇旅宿安置或租金補貼，租金補貼可納入依親部分。

    國土署今在光復糖廠召開中繼屋說明會。（記者王榮祥攝）

    國土署今在光復糖廠召開中繼屋說明會。（記者王榮祥攝）

    國土署長吳欣修說明第一批中繼屋計畫。（記者王榮祥攝）

    國土署長吳欣修說明第一批中繼屋計畫。（記者王榮祥攝）

