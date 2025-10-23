新北永和大陳都更單元7審議通過 預計明年動工、2030年完工

城鄉發展局表示，大陳單元7今（23）日審議通過，這次更新單元面積約1.3公頃，全案預計2026年動工，2030年完工。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

新北市永和區大陳社區面積約8.7公頃，市府分為7個單元推動公辦都更，今（23）日城鄉發展局表示，單元7今（23）日審議通過，這次更新單元面積約1.3公頃，全案預計2026年動工，2030年完工，更新後預計興建2幢3棟地上36層、地下6層的集合式住宅大樓。城鄉局表示，永和大陳公辦更新持續推動，目前永和大陳單元2已完工進駐，單元3及6已進行興建工程作業，單元5已進入都市更新審議程序，單元1及4正辦理公展程序。

城鄉局介紹，單元7位於永和區環河西路二段、保安路、新生路24巷及新生路53巷所圍街廓內，現有建物老舊、巷道狹窄、公共設施不完善，更新將配合「都更二箭」政策及更新容積獎勵申請，回饋37戶社會住宅及約300多坪活動中心。

針對大陳文化歷史意象，城鄉局表示，將以數位多媒體呈現方式，並留設大面積綠帶及開放空間，全案預計明年動工，2030年完工。

城鄉局指出，永和大陳現有房舍窳陋老舊，公辦更新刻不容緩，市府持續督促各單元實施者加速推動，並盼藉由公辦都更案主導重建示範，帶動民間都更案加速整合。

