為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北永和大陳都更單元7審議通過 預計明年動工、2030年完工

    2025/10/23 14:35 記者黃子暘／新北報導
    城鄉發展局表示，大陳單元7今（23）日審議通過，這次更新單元面積約1.3公頃，全案預計2026年動工，2030年完工。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

    城鄉發展局表示，大陳單元7今（23）日審議通過，這次更新單元面積約1.3公頃，全案預計2026年動工，2030年完工。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

    新北市永和區大陳社區面積約8.7公頃，市府分為7個單元推動公辦都更，今（23）日城鄉發展局表示，單元7今（23）日審議通過，這次更新單元面積約1.3公頃，全案預計2026年動工，2030年完工，更新後預計興建2幢3棟地上36層、地下6層的集合式住宅大樓。城鄉局表示，永和大陳公辦更新持續推動，目前永和大陳單元2已完工進駐，單元3及6已進行興建工程作業，單元5已進入都市更新審議程序，單元1及4正辦理公展程序。

    城鄉局介紹，單元7位於永和區環河西路二段、保安路、新生路24巷及新生路53巷所圍街廓內，現有建物老舊、巷道狹窄、公共設施不完善，更新將配合「都更二箭」政策及更新容積獎勵申請，回饋37戶社會住宅及約300多坪活動中心。

    針對大陳文化歷史意象，城鄉局表示，將以數位多媒體呈現方式，並留設大面積綠帶及開放空間，全案預計明年動工，2030年完工。

    城鄉局指出，永和大陳現有房舍窳陋老舊，公辦更新刻不容緩，市府持續督促各單元實施者加速推動，並盼藉由公辦都更案主導重建示範，帶動民間都更案加速整合。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播