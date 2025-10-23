為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南重陽禮金加碼300元 今天發放37萬多人受惠

    2025/10/23 14:28 記者蔡文居／台南報導
    台南市今年重陽禮金加碼300元，每人1300元，並於10月23日發放。（南市社會局提供）

    下週就是九九重陽節，為表達對長輩的敬意與關懷，台南市政府今年特別加碼300元，並於今天發放重陽敬老金1300元，凡設籍南市、年滿65歲以上長者，以及55歲以上原住民長者皆可領取。今年全市約有37萬5808人受惠，另百歲以上人瑞共370位，則發放1萬元敬老禮金及賀禮。

    南市社會局指出，今年台南市重陽敬老金發放條件為於民國59年10月29日前出生的55歲至64歲原住民長者、於民國49年10月29日前出生的65歲至99歲以上長者、於民國14年12月31日前出生的百歲以上人瑞；並於6月30日前設籍在南市且9月29日前未遷出仍健在的長者，皆是符合發放的對象。

    社會局表示，為了讓每位長輩都能安心、安全且便利的領到重陽敬老金，敬老金採匯款入帳方式致贈禮金；另針對無法匯款的長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取，表達對長輩的敬意和祝福。

    另外，市府考量到長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，可自由選擇匯款帳戶，由市府財政稅務局辦理匯撥，並協調15家金融機構皆無須匯款手續費。

    社會局表示，為避免被詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人代領，政府也不會發簡訊、line、網路連結或電子郵件通知領錢或登錄，也請不要隨意點閱手機連結或到ATM或網銀操作轉帳。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線。

    台南市今年重陽禮金加碼300元，每人1300元，並於10月23日發放。（南市社會局提供）

