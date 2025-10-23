藍白大砍預算讓非洲豬瘟防線失守 農業部說話了

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農在行政院會後記者會，被媒體問到，非洲豬瘟失守，是否與藍白砍掉相關預算有關？林念農回應，預算即便被刪除，仍依照相關管制措施，會透過各種方式，爭取相關預算。（記者鍾麗華攝）

台中市爆發非洲豬瘟確診，讓台灣堅守7年防線失守，立法院民眾黨團總召黃國昌被挖出今年審查總預算時提案，刪除、凍結邊境查驗經費4000萬元，且農業部防檢署當時曾苦求藍白不要刪掉非洲豬瘟防疫宣導預算。對於藍白刪預算，是否影響防疫？農業部今天表示，會透過各種方式，爭取相關預算。

國民黨和民眾黨今年初瘋狂濫砍各部會預算，其中隸屬農業部防檢署對包含非洲豬瘟在內的各類豬瘟政策宣導預算，一度遭全數刪減，防檢署不斷懇請強調，今年我國可望成為「非洲豬瘟」、「口蹄疫」、「傳統豬瘟」3大豬病非疫國的關鍵時刻，非常需要關注和支持，卻仍被狂砍6成，如今台中市成為我國非洲豬瘟防疫破口。

立法院民眾黨團總召黃國昌被挖出今年審查總預算時提案，分別刪除、凍結食藥署「食品邊境查驗和國內外稽查管理」預算4000萬元。民進黨新北市議員卓冠廷今（22）日在臉書發文強調，邊境管制預算年初在立院真的被砍2000萬，不是提案而已，是真的三讀刪掉。

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農在行政院會後記者會，被媒體問到，非洲豬瘟失守，是否與藍白砍掉相關預算有關？林念農回應，預算即便被刪除，仍會依照相關管制措施，會透過各種方式，爭取相關預算。

至於病毒株來自越南，是否從越南傳入而非中國，林念農說，非洲豬瘟邊境防堵不是只針對中國，而是針對所有對非洲豬瘟的國家，都採取高規格邊境管制措施，至於被感染的豬隻初步檢測結果與越南相似度比較高，目前是透過基因定序，最終還是要待獸醫所完整分析才能出來。

