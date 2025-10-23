4.2億竹市香山運動館營運滿月 AI防溺偵測奏效

斥資4.2億的新竹市香山綜合休閒運動館營運滿月，其中泳池的AI防溺偵測功能奏效，曾成功救援身體不適泳客。（記者洪美秀攝）

由中央補助及新竹市府自籌共斥資4.2億元打造的香山綜合休閒運動館，今天舉行營運滿月開幕活動，除有室內游泳池及SPA水療三溫暖，還有107組體適能重訓跑步器材和空中瑜珈教室，其中游泳池設有最新的AI防溺水偵測感應器，只要人體在水中靜止30秒就會發出紅色警報聲響，試營運期間也成功救援1名身體不適泳客，提升泳池內泳客的安全性。

市府教育處表示，香山綜合休閒運動館8月26日到9月9日試營運，期間服務逾8400人次，9月19日啟用滿1個月，使用人次已近2萬，目前由委外廠商取得7年營運權，其特色包括導入AI溺水偵測系統、配置合格救生員，日前也發揮功效，成功救援1名身體不適泳客。

新成立的運動部全民運動署長房瑞文也參加開幕啟用活動，他提到，前體育署原核定補助1.4億元，當時總經費約2億多元，但隨著原物料價格上漲，工程總經費提高到4.2億元，如今香山綜合休閒運動館順利完工啟用，鼓勵市民來運動，越動越健康。

教育處表示，香山綜合休閒運動館是地下1層、地上2層的智慧綠能鋼構建築，館內設施包含B1停車場、室內游泳池（含兒童池）、Spa池、蒸氣室、烤箱、體適能中心、韻律教室與多功能教室等，提供全年齡層多元化的運動選擇。委外單位在試營運期間也收集使用民眾意見，包括增加更衣間止滑墊及體適能啞鈴重訓區的軟墊等，未來也會滾動式檢討調整。

斥資4.2億的新竹市香山綜合休閒運動館營運滿月，其中2樓的體適能空間有107組重訓和跑步機等器材。（記者洪美秀攝）

斥資4.2億的新竹市香山綜合休閒運動館營運滿月，其中2樓的體適能空間有107組重訓和跑步機等器材，也有專業的瑜珈教室空間。（記者洪美秀攝）

