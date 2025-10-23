南投議員促全面禁用廚餘養豬 防堵非洲豬瘟

台中爆發非洲豬瘟疫情，南投縣養豬場加強清消工作。（南投縣政府提供）

台中爆發非洲豬瘟疫情，染疫途徑可能來自廚餘，由於南投縣目前仍有養豬場用廚餘養豬，蔡銘軒等議員今（23日）在議會質詢時關切縣府相關執行防疫情形，要求比照雲林縣，全面禁用廚餘養豬，並加速縣內廚餘處理設施興建進度，讓廚餘回歸堆肥的自然循環。

蔡銘軒表示，農業部2021年10月起，已禁止199頭以下養豬場使用廚餘，雖200頭以上養豬場，經縣府環保局核准可用廚餘養豬，但此次台中市爆發非洲豬瘟的養豬場，豬隻疑餵食廚餘染疫，縣府應全面禁用廚餘養豬，以免成防疫破口。陳宜君也指出，縣府應加速興建位於南崗工業區的廚餘處理設施，讓縣內廚餘全面用於堆肥，回歸自然循環。

蘇昱誠及沈夙崢認為，此次非洲豬瘟致死率高，比1997年造成1700億元經濟產值損失的口蹄疫病毒還可怕，縣府防疫不可掉以輕心，應加強教育養豬戶如何辨識非洲豬瘟的症兆，提升防疫警覺性。

縣府家畜疾病防治所所長唐佳永表示，縣內有80處養豬場，使用廚餘養豬8場，目前通報與發生疫情養豬場有運豬車等車輛往來的40場關連場，並無南投養豬場，疫情爆發前賣出的28頭豬也未賣到南投，但已要各養豬場加強清消及自主防範，每日通報飼養健康情況。

南投農產運銷公司總經理周義雄說，昨中午12時豬隻禁運前，該公司順利拍賣1943頭豬隻並依規定在場內屠宰後才將屠體運出，拍賣價平穩。

南投縣家畜疾病防治所，針對養豬場與畜牧場周遭加強清消。（南投縣政府提供）

南投縣議員蔡銘軒23日議會質詢時，要求縣府禁用廚餘養豬。（記者張協昇攝）

