圍堵非洲豬瘟停運宰5天 台中爌肉飯業者：賣完就休息

非洲豬瘟豬隻將停運宰5天，台中第二市場知名的山河魯肉飯正常營業，民眾更是大排長龍。（記者陳建志攝）

台中梧棲區一處養豬場豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，農業部宣布從22日起停運宰5天，台中第5市場豬肉攤今天仍正常營業，強調買氣不受影響，接下來會配合休息5天；至於第二、第五市場的魯肉飯、爌肉飯店，今天仍是正常營業，民眾大排長龍買氣不受影響，業者表示有多備貨，若爌肉賣完會改賣肉燥飯，若都賣完只能休息。

農業部已經宣布從昨天起將停宰5天，台中第五市場豬肉攤王姓業者表示，今天還拿得到豬肉，明天開始就沒殺了會配合休息5天，強調民眾大部分都知道非洲豬瘟不會傳人，因此買氣沒有受影響。

台中第二市場已經有30多年歷史，知名的山河魯肉飯，今天中午民眾仍是大排長龍，看起來不受非洲豬瘟消息的影響，張姓老闆仍是忙著準備焢肉，坦承因接下來要停宰5天，今天特別增加進貨，焢肉要再賣3、4天應該沒問題，如果賣完了，就只能賣保存期限可長一點的豬腳飯、肉燥飯。

台中第五市場的阿彬爌肉飯，今天也是正常營業，中午時上門的客人大排長龍，業者表示，肉品供應商有特別幫他留貨，停宰5天的備貨應該沒問題，仍會正常營業。

至於台中知名的「阿水獅豬腳大王」，今天也是正常營業，店員強調公司是使用奧地利進口豬腳，不會受到影響，會正常營業。

台中第二市場知名的山河魯肉飯張姓老闆忙著準備爌肉，強調若賣完只能改賣肉燥飯。（記者陳建志攝）

台中第五市場的阿彬爌肉飯，今天中午上門的客人大排長龍，業者強調有多備貨會正常營業。（記者陳建志攝）

台中第五市場豬肉攤今天仍正常營業，業者表示買氣不受影響，接下來會配合休息5天。（記者陳建志攝）

