陽明山芒草季車潮預增 警啟動交通疏導及取締

秋高氣爽正是賞芒好時節！陽明山冷水坑一帶的芒草美景吸引許多遊客前來打卡拍照。尤其連續假日將屆，北市警察局預估今年芒草季假日上山車潮將明顯增加，為了讓民眾輕鬆賞景、不被塞車影響好心情，警方特別規劃交通疏導勤務，全力維持道路順暢與安全。

士林分局表示，因冷水坑周邊道路狹窄，且停車空間有限，會車不易，倘遇違規停車易造成車輛壅塞情形，為提供民眾良好的交通環境，請遊客多加利用大眾運輸交通工具轉乘前往。

另外為節省等待轉乘時間，亦可選擇於捷運劍潭站等候，由北市公共運輸處提供士林往返陽明山區的「共乘計程車服務」，請有需要的民眾善加利用。

同時警方將在冷水坑、擎天崗等熱門地點加強巡邏與指揮，並視現場狀況進行彈性交通管制，協助車輛分流，若遇停車場車位已滿，會即時引導駕駛改停其他停車區。

警方表示，上山賞芒時請配合員警及義交交通指揮，遵守臨時管制標誌與指示，避免違停或任意迴車，警方也將加強冷水坑及擎天崗停車場周遭執法，請民眾勿於停車場附近道路違規停車排隊，以免造成塞車或衍生交通事故。

陽明山芒草季車潮預增，警方啟動交通疏導及取締。（記者劉慶侯翻攝）

