為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陽明山芒草季車潮預增 警啟動交通疏導及取締

    2025/10/23 14:23 記者劉慶侯／台北報導
    陽明山芒草季車潮預增，警方啟動交通疏導及取締。（記者劉慶侯翻攝）

    陽明山芒草季車潮預增，警方啟動交通疏導及取締。（記者劉慶侯翻攝）

    秋高氣爽正是賞芒好時節！陽明山冷水坑一帶的芒草美景吸引許多遊客前來打卡拍照。尤其連續假日將屆，北市警察局預估今年芒草季假日上山車潮將明顯增加，為了讓民眾輕鬆賞景、不被塞車影響好心情，警方特別規劃交通疏導勤務，全力維持道路順暢與安全。

    士林分局表示，因冷水坑周邊道路狹窄，且停車空間有限，會車不易，倘遇違規停車易造成車輛壅塞情形，為提供民眾良好的交通環境，請遊客多加利用大眾運輸交通工具轉乘前往。

    另外為節省等待轉乘時間，亦可選擇於捷運劍潭站等候，由北市公共運輸處提供士林往返陽明山區的「共乘計程車服務」，請有需要的民眾善加利用。

    同時警方將在冷水坑、擎天崗等熱門地點加強巡邏與指揮，並視現場狀況進行彈性交通管制，協助車輛分流，若遇停車場車位已滿，會即時引導駕駛改停其他停車區。

    警方表示，上山賞芒時請配合員警及義交交通指揮，遵守臨時管制標誌與指示，避免違停或任意迴車，警方也將加強冷水坑及擎天崗停車場周遭執法，請民眾勿於停車場附近道路違規停車排隊，以免造成塞車或衍生交通事故。

    陽明山芒草季車潮預增，警方啟動交通疏導及取締。（記者劉慶侯翻攝）

    陽明山芒草季車潮預增，警方啟動交通疏導及取締。（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播