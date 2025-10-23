藝人閃兵案燒到3家醫院 北榮院長嘆：看個病都要防詐騙！

藝人小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷涉嫌閃兵，日前遭檢警拘提複訊後交保。（資料照）

藝人閃兵案持續延燒，檢調掌握多名藝人涉嫌鑽漏洞逃避兵役，衛福部昨已發文台北市衛生局，要求調查轄內3家負責兵役複檢的醫院，包括台大醫院、台北榮總及三軍總醫院，預計兩週內釐清是否涉不法。對此台大與北榮今（23日）強調複檢流程嚴謹、弊端機會極低，全力配合調查；三總第一時間則回應「不方便說明」，後由政戰主任王蓓蒂表示會依規定配合調查。

內政部長劉世芳昨指出，檢調已掌握特定不肖醫師開立不實診斷書，並與衛福部勾稽資料。衛福部醫事司司長劉越萍則表示，22日已請北市衛生局展開調查，重點鎖定3家複檢醫院，若查有不法，將主動移送地檢署偵辦。

台北榮總院長陳威明今天受訪時坦言，檢調早已積極偵辦，「在調查結果出來前，請勿過度臆測與批評。」強調醫院將全力配合，也會主動提供資料。陳威明說，複檢過程中部分項目須住院進行，所有判定都依據客觀檢查數據，「要騙過醫事人員實在不容易，但如果有人真的動了手腳，醫師也不會知道。」他也感嘆，在詐騙猖獗的年代，「連看病都要防詐，實在悲哀！」

陳威明指出，台中以北負責複檢的醫院只有三總、台大和北榮，如果真的查有不法或是有不當金流，醫院一定會給予嚴厲的懲罰，也建議法界及衛福部要嚴懲，但是在尚未找到證據之前，這些批評言論會打擊醫界士氣，建議以後兵役體檢複檢盡量回歸給更專業的軍方醫院處理，或訂定更嚴格的規範，台大、榮總專心治療重症，不應該去做兵役體檢，增加治療重症醫師的負擔。

台大：複檢流程嚴密 出現弊端機會低

台大醫院發言人陳彥元則表示，院內複檢流程嚴密，「要出現弊端的機會極低」，目前尚未接獲衛生局通知或約談，若後續有調查「一定全力配合」。他強調，在結果出爐前，不應預設立場或懷疑任何醫師，「台大的醫師都相當專業與認真，應該被信任。」若有醫師被約談或需要協助，醫院將提供完整法務支援。

三總：依規定配合調查

三總回應，目前尚未接獲通知，後續會依規定配合調查。不過院長陳元皓面對媒體詢問時相當低調，僅回「不方便回應」隨即掛斷電話。

