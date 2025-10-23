為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    離島旅客福音！松山機場國內線 增設快速候補區

    2025/10/23 14:19 記者吳亮儀／台北報導
    台北松山機場國內線增設快速候補區，提供持用證件或使用預約登記的候補旅客使用。（圖由松山機場提供）

    離島旅客福音！台北松山機場國內線增設快速候補區，提供持用證件或使用預約登記的候補旅客使用，並設置金門、澎湖航線獨立候補看板，增加比對航空公司艙單功能與人流偵測，讓旅客可以即時掌握候補資訊，增進候補數據精確性及效率。

    許多要飛往離島的旅客偶爾會因班機滿載，因此得候補機位。松山機場新聯合候補系統，多了5項創新功能。第一，登記候補完成後，系統會發送訊息，旅客可以透過簡訊連結查到自己候補序號與目前叫號狀態。第二，提供網路預先登記，到機場只要掃描QR-Code即可以完成候補登記。

    第三，使用證件掃描器讀取護照與居留證，便利外籍旅客登記候補。第四，看板提供天氣與候續航班資訊，讓旅客可以掌握資訊。第五，增加比對航空公司艙單功能，增進候補數據精確性。

    相關網址請見︰

    候補系統網頁預先登記頁面

