離島旅客福音！松山機場國內線 增設快速候補區

台北松山機場國內線增設快速候補區，提供持用證件或使用預約登記的候補旅客使用。（圖由松山機場提供）

離島旅客福音！台北松山機場國內線增設快速候補區，提供持用證件或使用預約登記的候補旅客使用，並設置金門、澎湖航線獨立候補看板，增加比對航空公司艙單功能與人流偵測，讓旅客可以即時掌握候補資訊，增進候補數據精確性及效率。

許多要飛往離島的旅客偶爾會因班機滿載，因此得候補機位。松山機場新聯合候補系統，多了5項創新功能。第一，登記候補完成後，系統會發送訊息，旅客可以透過簡訊連結查到自己候補序號與目前叫號狀態。第二，提供網路預先登記，到機場只要掃描QR-Code即可以完成候補登記。

請繼續往下閱讀...

第三，使用證件掃描器讀取護照與居留證，便利外籍旅客登記候補。第四，看板提供天氣與候續航班資訊，讓旅客可以掌握資訊。第五，增加比對航空公司艙單功能，增進候補數據精確性。

相關網址請見︰

候補系統網頁預先登記頁面

台北松山機場國內線增設快速候補區，提供持用證件或使用預約登記的候補旅客使用。（圖由松山機場提供）

台北松山機場國內線增設快速候補區，提供持用證件或使用預約登記的候補旅客使用。（圖由松山機場提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法