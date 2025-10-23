花蓮災後應變重建任務轉型 卓揆：持續每日監測堰塞湖

行政院災防辦今（23）日在行政院院會報告「馬太鞍溪堰塞湖災後應變重建任務轉型」報告。（記者鍾麗華攝）

行政院災防辦今（23）日在行政院院會報告「馬太鞍溪堰塞湖災後應變重建任務轉型」報告，行政院長卓榮泰表示，應變工作已完成階段性任務，由政委季連成擔任總協調官的「中央前進協調所」，轉型成由政委陳金德負責的「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，期盼中央協調會報務必發揮跨部會協調功能，結合專家學者的專業建議，全面推動災區復原重建工作。

卓揆表示，感謝所有第一線救災人員，順利完成壩體風險監測系統化、緊急疏濬、光復堤防加固、搶通涵管便道等重要任務，後續請農業部等相關單位持續落實堰塞湖狀況每日監測。

請繼續往下閱讀...

卓揆指出，鑑於應變工作已完成階段性任務，由季連成擔任總協調官的「中央前進協調所」，轉型成由陳金德負責的「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，組織裡除執行秘書陳金德外，另外有3位副執行秘書，分別為行政院顧問李孟諺、行政院工程會副主委李怡德及行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷。

卓揆說明，組織下設堰塞湖處置組、交通橋梁組、堤防復建及河川疏濬組、農業復建組、環境及公共設施復原組、家園復建組、協助收容安置組、校園重建組，以及產業及觀光振興組等9個組別，分別由各部會就業管單位進行協調工作，組織定位為協助花蓮縣政府與中央之間的資源調度，實際執行工作仍要委請花蓮縣政府負責。

卓揆期盼中央協調會報務必發揮跨部會協調功能，結合專家學者的專業建議，全面推動災區復原重建工作。他並請行政院主計總處協助，對於各項重建計畫所需經費，給予最大支持，確保重建復原工作能跟未來居民正常生活恢復無縫接軌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法