追台中案場10/13出貨肉品流向 嘉縣：已分切給市場攤販售出

嘉義縣昨立即啟動防疫應變機制，防止非洲豬瘟疫情擴散。（嘉義縣政府提供）

台中市梧棲養豬場驗出非洲豬瘟病毒，10月13日出貨28頭豬，其中1隻96.5公斤豬隻出貨給嘉義縣一間肉品加工業者，嘉義縣衛生局今稽查追查肉品流向，業者已分切販售給市場攤販售出。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，衛生局持續加強食品業者查核，嚴格要求業者遵守「食品安全衛生管理法」，若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，該等肉品就屬變質物品，不得供為食品原料使用，如以該物品作為食品原料，可依食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，得命其歇業。

縣衛生局提醒，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，民眾不用恐慌；選購肉類及內臟製品時，應優先選擇具有品牌、包裝完整、標示清楚且經檢驗合格產品，避免購買來源不明或價格異常低廉之食品，以降低食安風險。若發現疑似不法食品或有衛生安全疑慮，電洽嘉義縣衛生局食品藥物管理科（05）3620613通報。

農業部22日公布台中爆發非洲豬瘟案例，嘉義縣共243戶養豬戶，共計有32萬頭豬隻，嘉義縣政府農業處、家畜疾病防治所與養豬戶達成共識，強化生物安全防範，包括加強門禁管理，嚴格控管進出人員與車輛、落實清消，同時針對轄內4場以廚餘餵養的養豬場疫調，目前未有異常情形。

縣府請養豬戶落實生物安全防範，管制進出人員與車輛。（嘉義縣政府提供）

縣衛生局追查台中肉品流向。（嘉義縣政府提供）

縣衛生局稽查肉品加工業者，宣導食安法規定。（嘉義縣政府提供）

