鳳山、阿公店水庫光電板引關注 許智傑邀各部會檢測結果曝

許智傑強調鳳山水庫及阿公店水庫的光電案場，水質檢測均安全無虞。（記者葛祐豪翻攝）

近期由於烏山頭水庫光電設施，傳出檢測到界面活性劑殘值，引發民眾關注，連帶使台灣有光電板案場的各水庫或集水區域，都被用放大鏡檢視；立委許智傑今（23日）邀集中央與地方相關單位，實地考察鳳山水庫及阿公店水庫的光電案場，他強調水質檢測結果顯示用水安全無虞。

許智傑指出，新聞報導指出烏山頭水庫被檢測出界面活性劑（清潔劑）殘值，其實原因是在設立光電板前，廠商自主進行水質檢測時，即發現水體就有殘量存在，追溯源頭後才得知因集水區上游有一般民生用水排放，因此水質才被檢測出含0.03毫克的殘值；而殘值也遠低於灌溉用水標準，並且在每年度的檢測都維持0.03毫克不變，代表烏山頭水庫的光電板設置，對於民生用水、灌溉用水上是無虞的。

今天，許智傑進一步邀集水利署、能源署、環境部、台電、高雄市經發局、都發局、環保局等中央地方相關單位，實際考察鳳山水庫及阿公店水庫的光電案場狀況，及水質檢測結果。

台電及水利署均表示，水庫內的浮體光電板，設立時即明確規範禁止使用任何清潔劑等含有化學清洗成分的清洗用品，對浮體光電板做清潔，鳳山水庫現階段是使用清水、阿公店水庫則抽用原水庫水體進行洗刷，而相關水體的水質檢測報告都在標準值內，並在水利署的「水庫水質專區」全開放，可受監督。

許智傑強調，南台灣因為日照時間長、天數多，具有發展光電能源轉型的條件，雖然目前針對水庫上的光電案場，在各項檢測報告、設立合法性上，都有經過合法申請與審查，但主管的經濟部能源署更應主動建立起主責的單一窗口，並與環保署、水保署、地方政府等相關單位進行橫向溝通。

許智傑並呼籲水利署，應該主動在第一時間自主實施水質檢測作業，並定期向國人說明報告，避免造成不必要的誤會及恐慌。

許智傑認為南台灣日照時間長、天數多，具有發展光電能源轉型的條件。（記者葛祐豪翻攝）

