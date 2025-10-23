為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    開放廚餘養豬賴給中央？ 陳駿季：權限在地方政府

    2025/10/23 14:03 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季表示，依現行規定，養豬場若要使用廚餘，都必須由地方核定。（記者方賓照攝）

    農業部長陳駿季表示，依現行規定，養豬場若要使用廚餘，都必須由地方核定。（記者方賓照攝）

    台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部則自2021年9月起規定養豬場禁用廚餘，但2百頭以上養豬場若經地方政府許可，可用廚餘，現在卻有部分人士將台中養豬場使用廚餘餵養的責任全都賴給中央，農業部長陳駿季今（23日）表示，依現行規定，養豬場若要使用廚餘，都必須由地方核定。

    國內爆發首例非洲豬瘟疫情，案例場是使用廚餘餵養的白毛豬場，該場10日時第1隻豬隻染疫死亡，14日時由防檢署建置的化製監控系統偵測到該場豬隻死亡數異常（超過3%），台中市動保處人員到場訪視時，卻因畜主拒絕，就沒有採樣，該養豬場於13日時出豬28頭到台中大安肉品市場，20日時因豬隻死亡累計達117頭，台中動保處人員才採檢。

    農業部今赴立院經濟委員會報告「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」，民進黨立委陳培瑜質詢時指出，隨著出現疫情首場，除了中央和地方合作外，也必須釐清中央與地方的權責，她指出就法規規定，發生疫情後的疫調，應由地方政府執行，但現在因事況緊急，農業部赴台中直接設置前進應變所，並且也因為不清楚地方政府執行疫調的情況，中央才進駐協助。

    陳培瑜進一步指出，多人關切的廚餘，依照法規規定，我國基本上全面禁止使用廚餘養豬，但2百頭以上的養豬場可在地方政府同意下例外開放，亦即是否允許養豬場使用廚餘養豬，完全是地方政府的權責，因此可以看到雲林縣採用全面禁止的做法，台中市則是採取開放的作法。

    陳駿季則表示，依照環境部公布的法規，確實都由地方政府決定是否開放廚餘養豬。

    民進黨立委陳培瑜指出，中央跟地方應彼此合作，但權責也要劃分清楚。（記者楊媛婷翻攝）

    民進黨立委陳培瑜指出，中央跟地方應彼此合作，但權責也要劃分清楚。（記者楊媛婷翻攝）

