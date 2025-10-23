台中爆非洲豬瘟 民進黨議員批市府未對營養午餐20噸廚餘啟動緊急應變

多位民進黨議員質疑中市府未處理好學校廚餘。（記者蘇金鳳攝）

台中市爆發非洲豬瘟，多位民進黨議員指質疑台中市高中以下學校每天產生約20噸廚餘，竟未即刻啟動緊急應變，仍依舊比照事發前的處理方式，極為荒唐，甚至昨天在議會市府竟有三個版本，質疑市府行政效率。

市府表示，廚餘部分，環境部協調地方環保局以現有清潔隊量能協助現有的廚餘作業（家戶、餐飲、學校等團膳），不得由豬農收運廚餘，若須委託清運業者，相關費用由農業部支應。

請繼續往下閱讀...

民進黨市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、林德宇指出，根據台大獸醫學院研究，全球發生非洲豬瘟的國家中，近9成病例都與廚餘養豬有關，而且廚餘不是充分烹煮就一定可以把病毒殺死。

謝志忠表示，以台中市113學年度為例，每位學生每天產生廚餘量是84至87克，高中以下約有26萬學生與教職員訂購營養午餐，每天總計約20噸的廚餘量，若未妥善處理，勢必造成重大防疫破口，要求市府必須立即提出具體廚餘管理措施，統一處理台中市學校產生的廚餘，而不是被動等待中央指示。

林德宇更指出，中市學校營養午餐的團膳廚餘到底如何處理？教育局說清潔隊環保局主動會去收，副市長鄭照新說環保局會主動跟業者聯繫，環保局長陳宏益說會要求業者指定一個地點，讓業者的餐車去倒，竟有三種版本，荒腔走板，市府只想卸責。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法