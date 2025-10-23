為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣啟動非洲豬瘟防疫應變小組 即起停收外縣市廚餘

    2025/10/23 13:47 記者羅欣貞／屏東報導
    防堵非洲豬瘟，屏縣嚴密防疫，化製車消毒。（屏東縣政府提供）

    防堵非洲豬瘟，屏縣嚴密防疫，化製車消毒。（屏東縣政府提供）

    台中爆發非洲豬瘟，屏東縣政府今（23）日啟動全面稽查廚餘養豬場，同時召開「非洲豬瘟應變專案小組」會議，副縣長黃國榮召集縣府農業處、動物防疫所、環保局及傳播暨國際事務處共同研商後續防疫作為，除針對縣內化製廠運作、廚餘去化與環境清消等三大措施提出具體作為，也持續與中央密切合作，共同守護國內養豬產業安全。

    屏東縣副縣長黃國榮表示，為防堵疫情進一步擴散，針對屏東縣化製廠收受處理作業，依據中央非洲豬瘟災害應變中心決議，且基於全國防疫一體需求，縣府同意除台中市以外的其他縣市的斃死豬、動物性廢渣、下腳料進入屏縣化製廠化製處理，但仍建議請彰化縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣等本身具備化製廠的縣市優先處理該縣斃死豬，以維護防疫安全。

    黃國榮指出，針對廚餘去化處理，為配合緊急防疫及環境部要求，會中已指示環保局協助清運縣內各機關、學校、團體所產生的廚餘，並暫時同意進入崁頂焚化廠去化處理，同時要求相關廚餘收受業者即日起停止收受外縣市廚餘，以降低跨區感染風險。

    在環境清消方面，要求動防所針對高風險區域畜牧場外圍公共環境加強清消，並發放消毒藥水提供畜牧場、屠宰場、肉品市場、化製廠等業者加強自行場內消毒。

    針對養豬場管理，依據農業部公告，從10月22日起全面禁止使用廚餘養豬，違者將依《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》開罰，籲請養豬業者務必嚴格遵守。

    屏東縣府強調，非洲豬瘟若入侵，影響的不只是畜牧產業，更是重大民生議題，縣府將嚴陣以待、全力以赴，同時持續與中央緊密合作，全力防堵非洲豬瘟疫情。

    防堵非洲豬瘟，屏縣嚴密防疫，化製車消毒。（屏東縣政府提供）

    防堵非洲豬瘟，屏縣嚴密防疫，化製車消毒。（屏東縣政府提供）

    化製場加強清點及消毒。（屏東縣政府提供）

    化製場加強清點及消毒。（屏東縣政府提供）

    肉品市場消毒。（屏東縣政府提供）

    肉品市場消毒。（屏東縣政府提供）

    圖 圖
    圖 圖
