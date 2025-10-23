防堵非洲豬瘟！北市上午前往3市場稽查未發現異常

南門市場稽查畫面。（北市產發局提供）

台中地區爆發非洲豬瘟，農業部昨（22）日中午12點公告全國豬隻禁運、禁宰5天，並視疫情發展滾動調整，北市市場處第一時間通知轄管各公有市場及自治會，要求各豬肉品攤商落實肉品溯源管理，嚴禁販售來源不明之豬肉及其加工製品，並應備妥屠宰證明及進貨來源文件，以供查驗。今天北市聯合稽查小組前往市場抽查，各豬肉販售攤位均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。

市場處指出，今天市場處偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，各豬肉販售攤位均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。另部分市場如西寧市場、龍城市場為配合中央禁宰政策，已主動宣布豬肉攤休市5日。

市場處表示，將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系之各項指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導力道，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食的安全。

