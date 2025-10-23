為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬瘟若失守經損恐逾2千億 盧秀燕只顧拚「台中」購物節挨批

    2025/10/23 14:35 記者蘇孟娟／台中報導
    民進黨團批豬瘟若失守經損恐逾2千億，盧秀燕竟只顧拚「台中」購物節。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨團批豬瘟若失守經損恐逾2千億，盧秀燕竟只顧拚「台中」購物節。（記者蘇孟娟攝）

    台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，民進黨台中市議會黨團今痛批，台中防疫反應慢半拍，錯失10天防疫期外，台中市長盧秀燕昨日還歡天喜地參加台中購物節活動，缺席台中市防疫說明記者會，質疑若豬瘟若失守，全台經損恐逾2千億，盧秀燕竟只顧拚「台中」購物節，無視豬瘟對產業衝擊，只關心用公帑包裝自己，根本「末梢神經麻痺」。

    台中市副市長黃國榮強調，昨日盧市長重視豬瘟防疫，兩度召集跨局處會議了解事件及後續因應，昨日也作成多項因應措施裁示，市府本來就有分層負責分工機制，因應記者會由他主持向外界說明。

    議員陳淑華指出，台中之前出現的「天選之肉」驗了又驗，這次非洲豬瘟是「驗都不驗」，連一點警覺性都沒有，甚至昨天下午盧秀燕放著防疫說明記者會不顧，只參加購物節宣傳，不關心豬瘟對全台及台中攤商等產業衝擊，只關心用公帑包裝自己的「盧媽購物節」。

    議員林祈烽均強調，這場非洲豬瘟若失守，台灣經損恐上看2千億，責任盧秀燕負得起嗎，盧市府行政怠惰，盧秀燕竟還在裝睡、搞神隱，非洲豬瘟應改名「台中豬瘟」；議員何文海說，單一養豬場都死了1/3的豬，盧秀燕不痛不癢，還去參加購物節，根本無心防疫；林德宇也說，事態嚴重下，盧昨天選擇參加購節，擺明她只想作秀、不做事，只想曝光、不願負責。

    議員周永鴻與陳俞融均檢視盧秀燕近來行程，該養豬場10日起出現病死豬，盧秀燕13、15日忙著跟國民黨主席候選人玩吃播、18日練打鼓，防疫卻拖10天才採檢，豬農的眼淚盧秀燕看到了嗎，周永鴻狠批根本末梢神經麻痺、「女版傅崐萁」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播