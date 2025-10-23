豬瘟若失守經損恐逾2千億 盧秀燕只顧拚「台中」購物節挨批

民進黨團批豬瘟若失守經損恐逾2千億，盧秀燕竟只顧拚「台中」購物節。（記者蘇孟娟攝）

台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，民進黨台中市議會黨團今痛批，台中防疫反應慢半拍，錯失10天防疫期外，台中市長盧秀燕昨日還歡天喜地參加台中購物節活動，缺席台中市防疫說明記者會，質疑若豬瘟若失守，全台經損恐逾2千億，盧秀燕竟只顧拚「台中」購物節，無視豬瘟對產業衝擊，只關心用公帑包裝自己，根本「末梢神經麻痺」。

台中市副市長黃國榮強調，昨日盧市長重視豬瘟防疫，兩度召集跨局處會議了解事件及後續因應，昨日也作成多項因應措施裁示，市府本來就有分層負責分工機制，因應記者會由他主持向外界說明。

議員陳淑華指出，台中之前出現的「天選之肉」驗了又驗，這次非洲豬瘟是「驗都不驗」，連一點警覺性都沒有，甚至昨天下午盧秀燕放著防疫說明記者會不顧，只參加購物節宣傳，不關心豬瘟對全台及台中攤商等產業衝擊，只關心用公帑包裝自己的「盧媽購物節」。

議員林祈烽均強調，這場非洲豬瘟若失守，台灣經損恐上看2千億，責任盧秀燕負得起嗎，盧市府行政怠惰，盧秀燕竟還在裝睡、搞神隱，非洲豬瘟應改名「台中豬瘟」；議員何文海說，單一養豬場都死了1/3的豬，盧秀燕不痛不癢，還去參加購物節，根本無心防疫；林德宇也說，事態嚴重下，盧昨天選擇參加購節，擺明她只想作秀、不做事，只想曝光、不願負責。

議員周永鴻與陳俞融均檢視盧秀燕近來行程，該養豬場10日起出現病死豬，盧秀燕13、15日忙著跟國民黨主席候選人玩吃播、18日練打鼓，防疫卻拖10天才採檢，豬農的眼淚盧秀燕看到了嗎，周永鴻狠批根本末梢神經麻痺、「女版傅崐萁」。

